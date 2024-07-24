農民聞風搶收 菜價漲12%

雲林菜農搶收蔬菜，以免心血泡湯。（記者黃淑莉攝）

2024/07/24 05:30

〔記者楊媛婷、黃淑莉／綜合報導〕凱米颱風直撲台灣而來，雲林菜農已連續兩天搶收蔬菜。台北果菜批發市場昨蔬菜平均交易價格每公斤達四十四．一元，較上一個交易日漲十二％。北農表示，市場預期心理帶動價格上漲，若颱風未造成蔬菜產地災害，預計颱風過境後兩天，菜價即會回穩。

隨颱風來襲，菜價應聲而漲，有菜王之稱的高麗菜昨每公斤交易均價為卅一．六元，較上一個交易日漲卅七．七％；冬瓜昨在台北批發市場平均交易價每公斤為十四．九元，較上個交易日大漲四十五．九％。

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北農副總路全利表示，北農自行儲備的馬鈴薯等根莖類蔬菜會視情況釋出，並增加大台北超市蔬菜供貨量。

西螺果菜市場董事長蔡德福指出，市場蔬菜到貨量昨天達一千多公噸，較上週增加兩、三成，價格漲近一成，預估菜價還會再漲一至兩成左右。

林姓菜農說，氣象預報颱風直逼台灣而來，大家都在搶工人、搶收菜，已連續兩天，半夜兩、三點就到田裡工作。

蔡德福表示，前陣子因天氣太炎熱，蔬菜供應量少，西螺果菜市場每天到貨量約七百公噸左右，前天、昨天到貨量已暴增到千公噸左右，每公斤平均價格從卅四、卅五元漲至卅七元多。

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