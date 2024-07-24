災防中心示警 8縣市20鄉鎮市區防淹水坍方／15縣市、34個省道路段山坡易致災區 須特別注意

凱米颱風來勢洶洶，澎湖漁船紛紛入港避風。 （記者劉禹慶攝）

2024/07/24 05:30

〔記者吳柏軒、陸運鋒／台北報導〕中颱凱米今天直撲台灣，強降雨區包括東北部、北部及中南部山區，強陣風影響區為東部、北部、恆春半島及空曠地區，今、明兩天是風雨影響台灣最劇時候；國家災害防救科技中心昨發布警示，宜蘭、基隆、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣八縣市廿個鄉鎮市區，省道卅四個路段，要嚴防淹水、坍方等災情。

行政院長卓榮泰昨坐鎮中央災害應變中心，他提醒此次凱米颱風的雨勢及範圍很大很廣、風力強勁，中央及地方政府務必提高警覺，預先檢驗所有因應工作及功能是否可以正常發揮。

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卓揆要求跨部會預先部署救災

卓榮泰強調，有幾個非常好的科技工具要善用，易致災坡地及易致水區域，要請農業部、交通部、經濟部參照報告資料，結合智慧工具，落實雨量監控，預先部署搶救機具。

卓榮泰指出，花蓮自從○四○三大地震後，還有相當多地方待搶通，像是坍塌的堰塞湖，要請內政部、農業部與地方政府合作，早啟動離災避災措施，另山區土石鬆軟，鐵公路有預想不到災情，要特別注意。

中、南部山區累計雨量上看1800毫米

內政部長劉世芳說，目前全台有一九三處是孤島效應，已要求中、南部縣市政府特別注意，中、南部山區可能降雨非常大，累計雨量上看一千八百毫米，民眾要特別注意。

國家災防中心以廿三到廿五日為範圍，模擬淹水警戒地區，包括宜蘭縣壯圍、冬山、五結鄉；基隆市中正、仁愛區；台北市士林、信義、文山區；新北市板橋、三重、永和、瑞芳、萬里區；桃園市中壢、蘆竹區；新竹縣竹北市、新竹市北區、香山區；苗栗縣竹南、後龍鎮，這些地區沿海、河口低窪與易淹水區，須留意強降雨造成的積淹水災情。

全台193處易有孤島效應

國家災防中心也預警，凱米主要強降雨區為東北部、北部及中南部山區，強陣風影響區為東部、北部、恆春半島及空曠地區，並依據風險畫出低、中、高的範圍。

另外，擔心風雨造成山坡地坍塌，災防科技中心也劃設「坡地易致災地區」，包含北北基宜花、桃竹苗、中投、雲嘉、南高屏等十五個縣市，影響路段包含台二、台三、台七、台八、台九、台十一、台十四、台十六、台十八、台廿、台廿一、台廿四、台廿六、台廿七、台廿九等卅四個路段，應注意致災道路及易成孤島聚落。

國家災防科技中心示警全台15縣市及34條省道，應注意易致災道路及易成孤島的聚落。（取自國家災防科技中心）

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