南投防颱 24易成孤島村落備妥物資

凱米颱風來勢洶洶，合歡山暗空公園鳶峰遊客中心露天小型圓頂天文台特別覆蓋金屬索網加固。（合歡山暗空公園鳶峰遊客中心提供）

2024/07/23 05:30

縣府災變中心二級開設時 即撤離131位洗腎病患及28名孕婦

〔記者佟振國、劉曉欣、張協昇／綜合報導〕中度颱風凱米來勢洶洶，南投縣政府昨傍晚召開防災會議，強調已在仁愛、信義、水里、鹿谷等鄉二十四個易形成孤島的村落備妥民生物資，並與這些村落的一三一位洗腎病患及二十八位孕婦保持密切聯絡，在災變中心二級開設時即同步啟動撤離，並協助安置到暨大及水里龍江飯店等緊急安置處所避災。

請繼續往下閱讀...

將安置暨大及水里龍江飯店避災

南投縣副縣長王瑞德指出，依據美國全球模式（GFS）雨量預測，此次凱米颱風，二十四日入夜到二十五日中午間雨勢會最大，各鄉鎮預估累積雨量約五百到七百毫米，這種規模的降雨，影響範圍將涵蓋全縣各處土石流潛勢範圍及大規模崩塌潛勢區的村里，縣府團隊一定要繃緊神經全面戒備。

此外，災變中心三級開設後，全縣八鄉鎮道路搶修開口廠商的挖土機等重型機具也會進駐，特別是去年八月遭卡努颱風重創的仁愛鄉投八十九、八十五及八十三線等易崩坍的道路，更會提前待命。

仁愛鄉長江子信表示，公所已針對道路易因災害中斷部落的孕婦、慢性病患，做好及早撤離或下山暫避準備，今年三月起並陸續完成各村的物資運補，備妥七至十日存量。

鳶峰天文台套網 清境農場堆沙包

另風景區也展開防颱措施，合歡山每逢颱風來襲常見十級以上強陣風，人車難行，日月潭氣象站提醒週二至週六颱風影響期間避免前往高山活動，暗空公園鳶峰遊客中心造價數百萬元的小型圓頂天文台，昨天已覆蓋金屬索網加固。

清境農場國民賓館窗戶則貼上膠帶並在入口處擺放沙包防止淹水，國民賓館本週原本訂房率達六成，但颱風打亂民眾出遊計畫，昨已有遊客通知延期或取消住宿。

彰化蚵農、農民搶收作物

彰化縣部分，蚵農昨一早就在搶收，縣府也請農、漁、牧業者確實做好防颱準備，加強疏濬排水溝、整理防雨棚架、瓜果類蔬菜應加強枝條固定，已屆採收期的水果、作物也要儘速採收，沿海養殖漁民應加強清理魚塭，注意排水路，沿近海漁民颱風期間勿出海作業，漁船與膠筏應停往適當處所，避免損失。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法