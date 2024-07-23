（桃園）颱風逼近 山區民眾做好撤離準備

2024/07/23 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕凱米颱風逼近台灣，又適逢大潮期間，桃園市政府昨天籲請市民提早做好防颱準備，加強各項防颱措施，尤其○四○三花蓮大地震後山區土石遇大雨容易崩塌，請低窪地區、山坡地等災害潛勢較高地區民眾事先打包必需品及證件，做好隨時撤離準備。

桃園市消防局昨天發布十點防颱準備措施，請民眾注意配合：一、請隨時收看電視新聞消息、最新氣象網路消息或使用全民防災E點通APP。二、如遇河川水位暴漲或雨量預計達坡地崩塌警戒值時，將採取強制預防性疏散措施。三、請備妥手電筒、收音機、行動電話、雨具、飲水及乾糧，以免停水、停電。四、「○四○三花蓮地震後土石易崩塌」，請低窪地區、山坡地等災害潛勢較高地區民眾事先打包簡單衣物、證件及可攜帶的貴重物品，遇緊急狀況時，請配合防災單位預防性撤離措施。

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五、凱米颱風期間將逢大潮，請臨海地區民眾防範海水倒灌。六、戶外大型廣告看板及建築工地鷹架，請業主務必檢查是否安全牢靠，必要時應事先拆除。七、屋外盆栽等易掉落物請移置安全處所，檢查冷氣機及窗戶是否有鬆脫掉落之虞並加強固定，請移除道路側溝上遮蔽物避免淹水。

八、各住宅大樓地下停車場必要時應將防水閘門事先關閉，市民可洽里長登記領取砂包堆置以防淹水。九、颱風期間避免到海邊觀浪、溪流戲水、撿拾石頭、捕魚、釣魚或登山。十、家中如有洗腎、待產孕婦或需依賴呼吸器維生者，如有必要可先至醫院接受照顧；患有心臟病、氣喘病等慢性病患，請事先備妥，已備不時之需。

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