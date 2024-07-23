（桃園）景福宮辦未婚聯誼 男性名額秒殺

桃園大廟景福宮舉辦「桃園大廟遇到愛，月老牽線賜良緣」活動將邁入第三年，每年吸引逾二百名未婚男女參加。（景福宮提供）

2024/07/23 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園大廟景福宮「桃園大廟遇到愛，月老牽線賜良緣」未婚聯誼活動今年邁入第三年，廿日上午一開放報名，男性名額在卅分鐘就額滿，速度比去年還要快，但女性報名數還少一半，景福宮委員簡馨泓呼籲「未婚女性朋友趕緊把握機會」！除了會嚴格篩選對象，還有大廟眾神及月老的護佑，一定會尋覓到優質的另一半。

知名月老廟 中秋節牽紅線

景福宮主委簡征潭表示，景福宮主祀開漳聖王，二○二○年從台北霞海城隍廟請來月老神君分靈，並於去年網路溫度計全台十大月老排行中首度入榜，排名第六名，為了幫未婚男女尋覓良緣，二○二二年開始舉辦未婚男女聯誼活動，並擇定於中秋節、也是月老神君聖誕的日子登場。

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男性報名 10分鐘就近百人

簡馨泓表示，今年男、女性名額各一百人，男性年齡限制廿七歲至四十五歲、女性廿五歲至四十三歲，皆須專科以上學歷、未婚及具有正當職業，一開放報名，男性報名人數在短短十分鐘就接近一百人，考量仍須審查資格而多開放卅人，沒想到稍微晚一點關閉，男性報名人數就超過一五○人，目前男性已額滿關閉，反觀女性報名人數僅有五十多人，根據過往經驗大約需一週才會滿額。

簡馨泓呼籲，未婚女性朋友趕緊把握機會，廟方會好好把關、從現有的報名者中篩選出一百名條件俱佳的未婚男性，且有大廟眾神及月老神君護佑，一定會尋覓到優質的另一半，若是女性報名人數超過一百人，會視情況增加男性錄取名額，讓更多未婚男、女可以早日找到幸福。

民政局、6個區公所 也辦聯誼

民政局也扮演月老，將於九月七日辦「幸福桃園．愛情結緣」單身聯誼活動，名額預計男女各廿名，只要年滿廿五歲以上的單身市民，設籍或是工作地點位在桃園市，即起至八月十八日可至民政局官網報名；而中壢、龜山、蘆竹、楊梅、大溪、觀音六個區公所，八月初至十一月底也都將舉辦未婚聯誼活動。

桃園大廟景福宮舉辦「桃園大廟遇到愛，月老牽線賜良緣」活動將邁入第三年，每年吸引逾二百名未婚男女參加。（景福宮提供）

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