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雲林古坑國小舊宿舍 將變身食堂、教育館

古坑國小舊宿舍東側建築已老舊，破損不堪。（記者李文德攝）

古坑國小舊宿舍東側建築已老舊，破損不堪。（記者李文德攝）

2024/07/23 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣古坑國小舊宿舍為日式木造建築作為學校教職員宿舍，已有九十年歷史；二○一一年雲林縣政府登錄歷史建築，不過老建築早已破損不堪。縣府獲中央補助進行修復，昨舉行開工典禮。文觀處表示，明年十二月底完工後將做為「社區共餐食堂」及「鄉土教育館」，活用空間。

90年歷史建築 修復開工

日治時期，當時古坑村學童還需過溪到鄰村的崁頭厝公學校就讀，地方人士不斷爭取設校，一九三四年設校並建兩棟教職員宿舍，迄今已有九十年歷史；古坑村長韓秋森表示，舊宿舍是當地長輩回憶，放學後經過此地都會跟老師打招呼。

隨著時間推進，宿舍漸無人使用甚至已閒置超過卅年，東側宿舍破損不堪，西側建築整體塌陷。縣府透過中央補助約三六八四萬、自籌一五七九萬元修復。昨天舉行開工典禮，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、古坑鄉長林慧如、文觀處長陳璧君及多位地方民代出席。

張麗善表示，預計明年底完工，東棟作為古坑國中小「鄉土教育館」、西側為「社區共餐食堂」；陳璧君表示，兩棟建築屋架為傳統日式「和小屋組」，修復將「修舊如舊」重返九十年前原貌。

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