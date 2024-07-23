八里東海運動休閒中心 將重新招標

斥資1億元興建的八里東海運動休閒中心，疑3度因營運不善停業。 （市議員鄭宇恩提供）

2024/07/23 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕斥資一億元興建的八里東海四季游泳池，過去疑因三度營運不善停業，目前更名為八里東海運動休閒中心，將重新招標、委外經營。民進黨新北市議員鄭宇恩建議以親子設施為優先，並符合兒童遊戲場用地規範。民政局表示，未來招標時會參考各方建議，將親子設施占比、回饋及公益項目等納入招標文件。

鄭宇恩指出，她從二○一八年開始追蹤此案，建議市府不要再堅持游泳池功能，改為運動中心推動，今年八里區公所展開可行性評估案，她要求市府以親子設施為優先，並符合兒童遊戲場用地規範，若是運動或其它類型設施，也要設定提供親子活動的占比，招標金額與年限等給予彈性，吸引業者投資，並明確訂定回饋和公益項目，提供廠商進行財務試算。

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民政局回應，東海運動休閒中心展開先期可行性評估規劃案，尋訪更多潛在產業和廠商投資意願，目前廠商提出寵物泳池、環境教育場域、身障者運動設施等營運模式建議。

民政局說明，八里區公所未來招標時會參考各方建議，將親子設施占比、回饋及公益項目等納入招標文件，營運項目也會要求符合土地使用分區管制規定。如有潛在業者參與投標經營，全案有機會在今年底前完成委外招標作業，二○二五年委外經營，開放場館提供民眾使用。

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