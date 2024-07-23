新北40至44歲 參加免費健檢不到4%

即日起只要年滿四十歲的市民，至廿九區衛生所完成首次成人預防保健檢查，就可獲得繪本或精美禮品一份。（新北市衛生局提供）

2024/07/23 05:30

提升健檢率！ 滿40歲市民至衛生所預約並完成首次健檢 贈限量繪本

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市四十歲至四十四歲民眾有廿九萬多人，中央補助經費，提供符合資格者實施免費成人預防保健檢查，但根據統計，僅一萬多人曾做檢查，比率不到四％，為提升健檢率，即日起只要是年滿四十歲的市民，至新北市二十九區衛生所預約，並完成首次健檢，可獲得限量繪本或精美禮品一份，健檢名額沒有上限，贈品送完為止。

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衛生局表示，四十歲民眾通常是家庭的重要經濟支柱，更是國家的主要生產力，新北市四十歲至四十四歲民眾有廿九萬多人，僅一萬多人做過成人預防保健檢查。

40至64歲 每3年1次免費健診

衛生局指出，雖然勞工通常都有員工體檢的福利，但政府也有提供免費成人預防保健服務，凡年滿四十歲至六十四歲民眾每三年一次；六十五歲以上民眾、五十五歲以上原住民為每年一次。

50至74歲 每2年1次糞便潛血檢查

衛生局說明，目前政府提供的免費癌症篩檢包含大腸癌篩檢，年滿五十歲至七十四歲民眾，每二年一次糞便潛血檢查；子宮頸癌篩檢年滿三十歲以上婦女，每年一次子宮頸抹片檢查；乳癌篩檢年滿四十五歲至六十九歲婦女、四十歲至四十四歲二等血親內曾罹患乳癌的婦女，每二年一次乳房攝影檢查。

此外，口腔癌篩檢為年滿三十歲以上有嚼檳榔或吸菸，每二年一次口腔黏膜檢查；肺癌篩檢則是具有家族史、五十歲至七十四歲吸菸史每年達三十包以上，有意願戒菸或戒菸十五年內的重度吸菸者，每二年一次低劑量電腦斷層檢查。

衛生局表示，凡四十歲以上民眾，可前往新北市二十九區衛生所，或健保特約醫療院所預約，進行免費成人預防保健服務。只要完成首次成人預防保健檢查，就有機會獲得「野兔村的夏天」繪本，成人預防保健檢查沒有名額上限，但贈品數量有限、送完為止，相關場次資訊，可上各衛生所網站查詢。

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