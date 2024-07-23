《台中》光害擾民 議員促制定自治條例

2024/07/23 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕隨著LED螢幕廣告的普及，所產生光害已影響民眾居住品質；民進黨議員黃守達表示，台中市LED招牌及螢幕廣告數量與規模持續增加，已造成光污染問題，要求市府制定光害管制自治條例，除了維護民眾居住環境品質，也提升城市美感。

市府評估︰需有檢測標準方法

環保局長陳宏益表示，目前正在評估中，現今全國只有馬祖為了保護「藍眼淚」而制定光害管制的自治條例，但是基於保護自然生態，若台中市要制定，需要有檢測的標準方法，而且光的顏色相當多，要如何檢測，相關的標準都是由中央制定。

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市議員黃守達表示，近年來LED螢幕廣告的技術提升，螢幕尺寸愈做愈大，廣告內容愈做愈動態，但亮度、發光強度、不舒適眩光、閃爍等光害問題也愈加嚴重，他接獲過居民陳情，住家窗戶正對商場百貨裝設的大型LED螢幕廣告，夜間廣告輪播干擾到不能休息，向環保局檢舉卻得到無法可管的回覆。

黃守達表示，光害問題行之有年，卻遲遲未能解決；目前為止，全國只有連江縣馬祖在二○二一年成功制定自治條例。

黃守達指出，現行光污染雖有環境部制定的《光污染管理指引》，但規範位階過低且缺乏強制力；《公害糾紛處理法》尚未納入光污染，唯有訂定《光害管制自治條例》，明確規範光害的定義、標準、測量方法、管制、罰則，才能真正保障居民與業者的權益。

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