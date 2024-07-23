歷史建築委外 「台中市役所」餐廳虧損熄燈

市議員黃守達表示，廣告招牌的光害，影響居民居住品質。（黃守達提供）

2024/07/23 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕歷史建築委外經營不易？「台中市役所」委外經營，二樓「說故事的人」餐廳，最近熄燈歇業；舊頂街派出所委外，營業型態也一改再改，今年十月合約到期，業者不再續約，而一德洋樓也曾因業者積欠租金，經文化資產處收回重新發包而形成話題。

單一建築展覽限制 市府研擬鬆綁

有業者反映，像舊頂街派出所或市役所這種單一建築，不像一德洋樓等園區空間較大，經營者要配合文資處舉辦展覽，形同壓縮業者經營空間，加上缺乏停車場，更使業者經營不易，建議市府鬆綁；文資處長李智富表示，該處也在研議，下次招標即可能取消展覽限制。

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台中市役所原由玫瑰園經營，但合約到期不再續約，去年改由「好役思股份有限公司」接手，在一樓開設小賣場；二樓開設「說故事的人」餐廳，以北義料理為主，並請來曾任職義大利米其林一星餐廳Trattoria Zappatori的林耀輝擔任主廚，是少見的古蹟裡的Fine dining（精緻餐飲），但該店最近卻悄悄歇業了。

文資處長李智富表示，該店因嚴重虧損，業者將改與品雲集團合作，預計十月重新開張，平日以展覽為主，週六日則開放民眾包場舉辦婚宴等活動；一樓小賣場目前則仍照常營運。

舊頂街派出所 經營型態一改再改

豐原「舊頂街派出所」二○一九年委外經營，業者雖未換手，但受限空間小及疫情等影響，經營型態也一改再改，從美式早午餐、烏龍麵、冰品到餐酒館，今年十月合約到期，業者決定不再續約。

歷史建築「台中市役所」委外經營，二樓「說故事的人」餐廳，最近熄燈歇業。（觀旅局提供）

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