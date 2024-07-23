太平運動中心上梁 明年1月完工

「太平國民暨兒童運動中心」昨天舉行上梁典禮，預計明年十月對外試營運。（記者陳建志攝）

2024/07/23 05:30

歷經3任市長 斥資6.1億打造 體適能空間全市最大

〔記者陳建志、蘇孟娟／台中報導〕台中市近五年多來規劃十一座國民運動中心或國民暨兒童運動中心，目前已啟用七座，清水、豐原、北屯、太平等四座國民暨兒童運動中心加緊興建中，預計二○二七年前全部營運啟用，其中斥資六．一億元興建的「太平國民暨兒童運動中心」昨天舉行上梁典禮，預計明年一月完工，並在明年十月對外試營運。

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明年10月試營運

歷經三任市長，民眾期待十二年的「太平國民暨兒童運動中心」昨天舉行上梁典禮，包括市府建設局長陳大田、運動局長李昱叡、太平區長許貴芳、市議員張玉嬿、蔡耀頡、賴義鍠、黃佳恬、太平農會總幹事余文欽與多位里長都出席。

陳大田表示，「太平國民暨兒童運動中心」位於兼具生態滯洪跟森林休憩的「坪林森林」公園內，園區面積廣達十一．七公頃，因為原物料上漲，經費由四億元、五．一億元，一路增加到六．一億元，才順利完成發包。

規劃泳池、綜合球場

陳大田表示，「太平國民暨兒童運動中心」一樓規劃有水療中心及游泳池，二樓為兒童運動室及半戶外空間，三樓為多功能運動中心、綜合球場（籃球、排球、羽球）、體適能中心及綜合教室，其中體適能空間，將是全市國民運動中心中最大，可提供成人和兒童舒適的休閒空間，預計明年一月完工。

市府運動局長李昱叡表示，對外開放的大里、南屯、朝馬、北區等七座國民暨兒童運動中心，深獲市民喜愛，太平國民暨兒童運動中心目前正在進行委外經營招商階段，已有廠商表達經營意願，預計明年十月就能對外試營運。

李昱叡表示，清水、豐原、北屯、太平等四座國民暨兒童運動中心，共投入廿七億四千餘萬元，全是市庫自編預算打造，可望在二○二七年前全部營運啟用，未來再視財源及人口結構，盤點其餘地區空間另行規劃。

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