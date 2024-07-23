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南台迎賓門戶 國際花卉市場周邊景觀優化

2024/07/23 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市完成翠亨南路的路面改善，及高雄國際花卉市場南側空地景觀營造，除提升附近社區生活品質，也優化機場周邊整體風貌，讓南台灣迎賓門戶再升級。

工務局說明，翠亨路是前鎮、小港區主要幹道之一，也是兩地居民往返高雄市區重要道路，翠亨路早期原有台糖運送貨物鐵道，經市府工務局改造成自行車道後，再逐步強化街景，從日常設施維護改善、綠美化，到專案辦理鐵道意象改造設置觀機平台、花架綠廊與翠平公園旁閒置空地環境再造等。

市府近期再接力完成翠亨南路（平和東路至崇安街）路面改善，及高雄國際花卉市場南側空地景觀營造，除全面提升區域生活品質，同時也優化南台灣迎賓門戶整體風貌。

工務局表示，翠亨南路是來往捷運草衙站路線之一，路面已有破損老化現象，道工處重新刨鋪後，改善騎車及搭車轉乘用路安全與通行效率，搭配公園處改造完成的高雄國際花市綠意空間，營造煥然一新的市容景觀。

公園處則指出，翠亨南路上原有近三公頃閒置空地，為台糖及財政部國有財產署所有，該土地於都市計畫使用分區屬公園用地，因尚未徵收故協調地主加以綠美化，修剪既有喬木草皮、清除雜木，再種植四十五棵印度紫檀及灑撥草籽，透過大面積植栽，讓閒置場域增添生氣。

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