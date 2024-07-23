《第一大站》高捷左營站 推展覽救「冷清連通道」

高捷全力開發第一大站「最冷清的六十公尺」。（記者王榮祥攝）

2024/07/23 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運R16左營站運量是卅九站裡的冠軍，但第一大站卻有約「六十公尺」連通道空間異常冷清，高捷自七月開設蜜柑專賣店一炮而紅，八月將接力推出台灣歷史文化展，讓第一大站每個角落都好逛。

運量冠軍 往台鐵端60公尺人潮稀少

高捷左營站與台鐵新左營站、高鐵左營站，是大高雄唯一三鐵共構車站，拜轉乘優勢，經常是紅、橘兩線卅九處車站的運量冠軍，今年四到六月每日平均運量為一萬八七一八人次，與第二名一萬兩千餘人次有相當差距。

請繼續往下閱讀...

高捷自從R10美麗島站莫凡商店街、R11高雄車站動漫街陸續打出名號後，七月在R16左營站地下連通道推出蜜柑站長專賣店，搭配一旁的快客市集，成功營造人氣與話題。

有民眾注意到專賣店後方已出現部分攤架，推測還有新的商店街？高捷證實會運用專賣店後方連通道，規劃一系列台灣歷史文化展覽。

蜜柑專賣店爆紅 8月推歷史文化展

高捷說明，從高鐵左營站平面電扶梯到地下後，有一條串連高鐵、捷運、台鐵的地下連通道（另一端出口在台鐵），全長約一百廿公尺。

高捷指出，高捷閘門設在連通道中間、出入乘客非常多，但絕大多數是在高鐵與高捷間的六十公尺間連通道走動，另一半通往台鐵端、約六十公尺廊道人潮相對冷清；而蜜柑專賣店就在閘道前，開張後人氣不錯，也讓更多人注意到連通道的另一半。

接續將在專賣店後方規劃一系列關台灣歷史文化的展覽、臨時櫃結合展覽活動及文化商品展售，內容涵蓋文字、影像等多元資料，闡述台灣不同階段發展方向；每檔展覽都會留下一間快閃店，預計逐步拓展到六攤，若一切順利、預計八月下旬登場。

高捷第一大站「最冷清的六十公尺」，八月預計推出台灣歷史文化展。 （記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法