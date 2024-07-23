S2O Taiwan音樂節爆用人臉辨識 恐個資外洩

S2O Taiwan潑水音樂節於入口處設有人臉辨識機台，掃描消費者肖像資料。（黃小姐提供）

2024/07/23 05:30

〔記者詹湘淇／台北報導〕二○二二年曾引起消費爭議的S2O Taiwan潑水音樂節，今年針對雙日票使用人臉辨識掃描入場，讓民眾擔心個資受到風險，主辦單位表示，是為確保隔日為「同一人入場」，肖像資料於活動結束後已銷毀。台北市議員苗博雅指出，主辦單位疑似以新公司名義借屍還魂，市府無視仍出借場地供其辦活動，也無法保證民眾個資已確實刪除，呼籲消保官緊盯以防消費者受害。

苗博雅不滿市府無視劣跡廠商 出借場地

「二○二四 S2O Taiwan」活動已於七月十四日落幕，活動在入口處設置人臉辨識系統掃描民眾肖像後入場，參與民眾黃小姐表示，購票頁面雖有告知將設人臉辨識系統，但說明簡短，許多人直至活動前夕看見主辦單位發布的社群貼文才得知，非常擔心個人資料外洩。黃小姐指出，她曾參加世界各地的音樂節活動，從來沒被要求進行人臉辨識，主辦單位面對質疑，卻留言回應「中國的活動也有，我們不是首創」。

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主辦單位：辨識系統用於持雙日票民眾入場

主辦單位泰樂國際文化公司表示，人臉辨識系統僅使用於雙日票入場民眾，由於過往有不肖分子轉賣使用過的手環，導致許多人受騙而無法入場，因此今年使用台灣廠商GoFace人臉辨識系統，於活動首日掃描參加者臉部，以確保隔日為「同一人入場」，肖像資料僅儲存於現場機台主機，並於活動結束後立即銷毀。

S2O音樂節在二○二二年曾爆發重大消費爭議，主辦單位「斯邦奈有限公司」於活動前夕突然宣布多組國外知名藝人無法來台，且不開放退票，有二八四名消費者提出團體訴訟求償一四七○萬元，目前由高雄地院審理中。音樂節去年轉由泰樂主辦，根據經濟部商工登記資料，斯邦奈負責人張宸瑋、泰樂負責人蔡家偉分別擔任「斯邦艾股份有限公司」的董事長與董事。

議員：消保官應緊盯 以防範有消費者受害

苗博雅表示，斯邦奈是積欠鉅額票款，欺壓消費者的類詐騙劣跡廠商，北市府無視其用新公司借屍還魂，繼續出租公有場地讓其辦活動牟利，使消費者暴露於風險中；綜觀國內其他上萬人的雙日音樂活動，都沒有使用人臉辨識系統，主辦單位的說法只是方便抓共用手環者，卻沒有任何防範詐欺作用，也無人能保證消費者的個資真的已被刪除，消保官應緊盯以防範有消費者受害。

S2O Taiwan潑水音樂節。（擷取自S2O臉書粉絲專頁）

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