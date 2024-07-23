台北治水大計漏信義、南港 蔣：擬排期整治

信義區曾在七月十日遭到強降雨，造成多處淹水。（擷取自市議員許淑華臉書）

2024/07/23 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市曾在七月十日的午後強降雨，造成信義、南港區淹水，市長蔣萬安事後受訪表示，將投入數十億元提升下水道的降雨容受力，但台北市議員許淑華發現其中並未包含信義、南港區，質疑蔣不清楚治水政策；蔣萬安昨視察信義區防颱整備作業時強調，水利處已擬訂短、中、長期的規劃跟措施，包括短期的加高東大排左側護岸，數十億元是提升全市的降雨容受力。

蔣指數十億預算 提升全市降雨容受力

七月十日的強降雨造成信義、南港區淹水，共通報市府災害應變中心六十四件災情，蔣萬安於十一日受訪表示，去年十月下定決心投入數十億元，將下水道的降雨容受力從目前的時雨量七十八．八毫米提升到八十八．八毫米；但許淑華調閱資料發現，治水預算項目集中在中山、士林、圓山、百齡等分區工程，並沒有信義、南港區，質疑蔣不清楚治水政策，也毫無準備。

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大型工程 許淑華：短期無法改善水患

許淑華指出，中山、士林、圓山、百齡等四處集水分區工程，總花費六十五．四億元，百齡、中山抽水站預計明年開工，而敦化北路及承德路地下貯留設施因價格高於市價六倍引起爭議，開工日期尚未知；這些都是大型工程，短期內無法改善淹水困境，質疑市府在擬訂政策時，沒有根據城市的地形、氣候、人口與需求做全盤考量，否則怎麼會明知信義、南港淹水最嚴重，明年治水計畫卻漏掉呢？

蔣萬安說明，水利處已經擬訂短、中、長期的規劃跟措施，包括短期的加高東大排左側護岸、將上一次受災比較嚴重的「里」納入自主防災社區、搭配民政局防水閘門全額補助計畫，同時疏通吳興街二八四巷卅九弄老舊側溝、虎林街相關的分流排水工程。今年也要求公共建物的基地防洪基準線至少加高卅公分，未來希望民間新建工程也能夠比照辦理。

水利處：4處集水分區 為經常積水處

水利處補充指出，中山、士林、圓山、百齡等四處集水分區是過去較易重複發生積水的區域，優先安排提升排水系統降雨容受度規劃設計及施工；針對近期強降雨造成信義區淹水，吳興街六百巷山區逕流量溢淹至民宅，已研議對該建築新社區的山坡地截流設施、沉砂池的淤積清除及漂流木撈除工作，與建造廠商確認相關水保設計容量及維護工作，長期將研議提升玉成集水區局部瓶頸段降雨容受力。

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