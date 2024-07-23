《宜蘭》蘇澳朝陽社區 獲全國金牌農村

農業部全國金牌農村競賽，宜蘭縣朝陽社區奪金、結頭份社區獲優等。（記者游明金攝）

2024/07/23 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮朝陽社區及員山鄉結頭份社區，代表宜蘭縣參加農業部第三屆全國金牌農村競賽，朝陽社區勇奪金牌、結頭份社區也獲得優等佳績。

全國金牌農村競賽三年舉辦一次，今年是第三屆；宜蘭縣在第一屆由員山鄉內城社區獲得銀牌、第二屆由冬山鄉中山社區獲得銅牌。今年全國有四十五個社區參賽，宜縣首度奪得金牌，一金一優也創下歷年最佳成績，縣長林姿妙昨表揚兩個獲獎社區。

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縣府表示，朝陽社區與「茶籽堂」展示農村與企業合作典範模式，茶籽堂在社區建立苦茶油莊園，與在地農民簽訂契作合約，促進地方經濟永續發展，吸引年輕人返鄉，咖啡也是朝陽社區積極發展產業，提升農產品附加價值，定置漁場則是朝陽社區另一特色，提供獨特漁業體驗，首次參賽就獲得金牌。

員山鄉結頭份社區 獲得優等

朝陽里長李順義說，茶籽堂種植苦茶油，進入社區幫助很多，企業比較會包裝提高產業行銷，保證收購價讓農民願意種植，苦茶樹從一、二公頃，到現在已有十多公頃，咖啡也是一樣，咖啡樹從一公頃，已擴充至二．七八公頃，有了經濟產值，早期荒廢土地活化，年輕人願意回鄉，獲獎是很大鼓勵。

員山鄉結頭份社區以深厚的歌仔戲文化底蘊和對長者細心照顧獲獎。縣府指出，結頭份社區成立專門歌仔戲團，保留和弘揚文化遺產，在長者照顧方面，社區推行綠色照顧，結合農業特色，打造低碳工坊，推廣環境教育。

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