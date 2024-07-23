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《宜蘭》羅東貯木池見底 盼颱風來解渴

羅東林業文化園區貯木池昔日滿水位畫面。（資料照）

羅東林業文化園區貯木池昔日滿水位畫面。（資料照）

2024/07/23 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕擁有百年歷史的宜蘭縣「羅東林業文化園區」貯木池，因高溫少雨水位下降，部分湖域見底，外界擔心淪為一灘死水，造成魚群死亡，形成生態浩劫，建議抽取鄰近河水補充水源。林業保育署宜蘭分署回應，盼凱米颱風帶來雨水，為貯木池解渴。

高溫少雨水位下降 憂衝擊生態

羅東林業文化園區前身羅東林場，是昔日太平山檜木集散地，山區砍伐的檜木運下山後，暫置貯木池待價而沽，目前池中木材是二○○六年陸續置入，藉以營造空間意象；羅東林業文化園今年成立百週年，每年吸引八十萬到一百萬名遊客造訪，將近六公頃大的貯木池，被視為園區的一大亮點。

宜縣今年春、夏的雨量偏少，不少人發現貯木池水位持續下探，原本平均水深八十公分，現在變成四十公分，水質混濁疑似優養化，外界擔心魚群暴斃，衝擊湖域生態，也會影響環境觀瞻。

3年前抽水補充 外來種魚類入侵

羅東鎮陳姓地方耆老說，貯木池幾年前曾因乾旱缺水，林業保育署宜蘭分署當年抽取鄰近的竹林圳河水補充，今年水位下降情況更甚以往，理當抽水應急，卻不見行動，質疑主管機關太過消極。

宜蘭分署表示，三年前曾抽取竹林圳補充貯木池水源，導致外來種魚類入侵，加上今年竹林圳水位下降，無法提供足夠水源，當地又是地下水管制區，禁止鑿井，貯木池主要靠雨水挹注，期待凱米颱風帶來降雨。

根據統計，貯木池湖域面積約五．六公頃，因降雨量少水位明顯下降，林業保育署宜蘭分署勘查發現，池底淤泥日積月累，將透過清淤方式增加貯水空間，一併改善水質及生態環境。

羅東林業文化園區貯木池，因高溫少雨水位下降，部分湖域已見底。（記者江志雄攝）

羅東林業文化園區貯木池，因高溫少雨水位下降，部分湖域已見底。（記者江志雄攝）

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