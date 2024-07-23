許献平、鄭明、詹明儒 書寫台灣故事

文史工作者許献平（左起）、小說家詹明儒、作家鄭明昨日舉行「3人4書」新書發表會，書寫台灣土地的故事。（記者王涵平攝）

2024/07/23 05:30

〔記者王涵平／台南報導〕文史工作者許献平、作家鄭明與小說家詹明儒昨日舉行「三人四書」新書發表會，書寫台灣土地的故事，期釐清「台灣人」的原初面貌與身世，闡釋台灣主題性價值。

發表會由鹽鄉文史工作室主辦，專家學者、藝文人士共襄盛舉。許献平發表《臺南市龍崎區有應公廟採訪錄》，由國家文化藝術基金會補助出版，歷時一年七個月，跑遍龍崎區田野調查及記錄八十九間有應公廟。

請繼續往下閱讀...

鄭明是屏東小琉球裔的台南人，從事電梯工程退休後，投入台灣歷史小說創作，《航向金銀島》是第一本書，以台灣原住民立場為視角，從故鄉小琉球的一個女人開始，在荷蘭人、台南人之間，展開一連串讓人感動而深思的身世故事。

鄭明認為，台灣自古以來，受到外來統治者因特定目的而建立的歷史並非事實，四百年前的大航海時代，台灣是亞洲與歐洲世界貿易的中繼站；小說引據上述階段的資料，試圖打破這種舊觀點，另立新看法、新價值。

詹明儒是來自新北市的彰化人，今年相繼出版兩本新書。鳶山誌有兩部連作，都以演繹三峽文史人物為主軸 ；新書《鳶山誌：藍色三角湧》是後作，鋪陳三峽一六○年來的時空滄桑、朝代變遷、產業變革、族群磨合。《大島記：渾沌台灣》，主述台灣史前二萬至七千年之間，包括「小黑人」在內的遠古先民，先後尋覓來到這座海島，自此展開南北接觸，東西會合的奇幻過程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法