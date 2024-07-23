半年抓2千多條蛇 臭青公最多

台南市今年半上年捕獲的蛇類，眼鏡蛇以417隻高居第二名。 （台南市府提供）

2024/07/23 05:30

新化165隻居冠 其次為仁德、白河、安南及麻豆 均達100隻以上

〔記者蔡文居／台南報導〕目前正是蛇類出沒頻繁的季節，根據台南市農業局統計，台南市今年一至六月已抓到二二八二條蛇，平均一天捕獲十二．五條蛇，其中，以臭青公（王錦蛇）最多，其次為眼鏡蛇、南蛇，以行政區來看，新化區數量最多，其次為仁德區和白河區。

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其次為眼鏡蛇417隻 第三名南蛇359隻

安南區公親里里長王金樹最近在不到一個月內就抓到六條蛇，全都是王錦蛇，引起民眾關心，認為現在蛇怎麼這麼多？有的人甚至擔心從事戶外活動如果遇到蛇，該怎麼辦？

台灣爬行類動物保育協會秘書長徐偉傑表示，其實，春夏秋季節幾乎都有不同種類的蛇在活動，像眼鏡蛇、王錦蛇、南蛇和雨傘節等蛇類於春夏秋季節都看得到。

農業局森保科統計，今年一月至六月期間，南市捉蛇案件共二二八二件，以臭青公七三二隻最多，其次為眼鏡蛇四一七隻，第三名為南蛇三五九隻 ，都是屬於大型的蛇類。

若遇長蟲闖入 撥打專線即可協助捕捉

另外，超過百隻的蛇類，有黑眉錦蛇一八○隻排名第四，其次為雨傘節一三八隻、龜殼花一一八隻，分居五、六名。其中，眼鏡蛇、雨傘節、龜殼花均具有毒性，列名台灣六大毒蛇。

南市上半年捕獲的蛇類種類，除了十七種台灣的原生種蛇類外，捕蜂抓蛇的委外廠商也偶爾會獲報捕捉民眾飼養逸出的玉米蛇和球蟒等寵物蛇。

各行政區中，新化區一六五隻最多，其次為仁德區、白河區、安南區及麻豆區，均達一百隻以上，其他各區則未達百隻。

森保科長朱健明表示，南市上半年捕捉二千多條蛇，與往年數量並無明顯偏多。民眾若遇到有蛇闖入住家或農舍，不要傷害牠，只要撥打捕蜂抓蛇專線0965-565980，會有專人協助捕捉。

台江公園護蟹交管 首日只記錄到85隻

此外，為了讓兇狠圓軸蟹順利降海釋幼繁衍下一代，台江國家公園管理處自七月廿一日起執行護蟹交通管制，禁止任何機動車輛進入管制區，避免發生路殺意外。首日護蟹交管，可能因天氣不佳，只記錄到八十五隻，預測今、明天將會出現本月份的最大量。交管範圍位於園內青草崙堤防防汛道路，執行第一梯次七月廿一日至廿五日，第二梯次為八月十九日至廿三日，第三梯次為九月十九日至廿一日，時間皆為晚間六點半至九點半。

公親里長王金樹最近不到1個月內就抓到6條蛇，全是王錦蛇。（蘇青癸提供）

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