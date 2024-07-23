陽明交大研究發現 腦神經細胞會「揪團活動」

陽明交大神研所助理教授陳摘文（左）與林貝容（右）觀察到神經細胞的揪團行為。（陽明交大提供）

2024/07/23 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕神經細胞也會「揪團組隊」！陽明交通大學神經科學研究所助理教授陳摘文與林貝容，運用顯微鏡觀察到大腦神經細胞的群體動態，神經細胞會「揪團」一起活化產生動作電位，某些細胞還特別喜歡跟另一些細胞一起活化，研究論文成功刊登於國際期刊《Neuron》。

林貝容說明，中間神經元是相對稀有的神經細胞，過去科學家只能依賴植入電極進行電訊號觀察，有時候一個月才記錄到一顆細胞，無法研究細胞間的互動，研究團隊開發出「電壓成像搭配螢光蛋白」技術，能同時記錄到高達二十六顆中間神經元進行研究。

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產生動作電位 傳遞電訊號

研究團隊發現，中間神經元細胞不是隨機活化，而是傾向一起活化產生動作電位來傳遞訊號，且彼此間似乎也可以找到與自己志同道合的朋友一起傳遞電訊號。

陳摘文說明，就像交響樂團聽從指揮一起演奏一樣，中間神經元是掌管腦中抑制性神經傳導的細胞，與腦波形成息息相關，而腦波其實來自於神經細胞突觸的電位變化，要有一定數目的細胞共振才能紀錄到腦波，有趣的是，就算這群細胞沒有達到產生動作電位的門檻，依然可以從顯微鏡下觀察到神經細胞「揪團」活動現象。

為克服顯微鏡沒有辦法直接觀察電壓的困難，陳摘文與林貝容與國外合作，開發出對電壓敏感的螢光蛋白，再利用腺病毒充當載體讓神經細胞感染後可以發光，另為解析極短暫的神經脈衝，研究團隊還自行設計並架設每秒鐘可拍攝兩千張影像的超高速影像系統。

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