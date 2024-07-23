離島海運停航 東部鐵路全天候監看

澎湖藍色公路明、後天全天停航。（記者劉禹慶攝）

2024/07/23 05:30

〔記者蔡昀容、俞肇福、江志雄、楊媛婷／綜合報導〕凱米來襲，交通部將北橫公路等六路段列入首波警戒路段，航港局也協調船舶，於鐵公路中斷時協助疏運。在海運方面，綠島今明停航；蘭嶼今起三天停航；小琉球航線及布袋馬公航線明後天停航；高雄馬公航線明起連三天無航班；台灣、馬祖之間的海上交通今起停航四天。

6路段公路列入警戒

公路局表示，首波警戒路段包含台七線北橫公路、台七甲線中橫公路宜蘭支線、台八線中橫公路、台九線北宜公路、蘇花公路、台九甲線新烏公路等。交通部長李孟諺說，過去曾發生災害地區，例如震後的中橫、蘇花公路、花蓮鐵路沿線，發生山崩的基隆台二線，及去年颱風致災地區南投縣與高雄荖濃溪，已做好防颱準備。

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東部鐵路方面，李孟諺說，宜花東總計備好兩百多座監視器，花蓮先前災害路段原有廿三組監視器，昨完成十四組增設，總計三十七組，每天廿四小時派員監看，其中部分具AI告警功能。

考量山區易有土石滑落危險，阿里山林業鐵路今天預警性停駛嘉義至阿里山，明後天全線停駛。

連江縣政府昨表示，根據颱風可能路徑研判，台灣、馬祖之間的海上交通今起停航四天，預計週六復航；南竿、北竿機場的航班是否停飛，請民眾事先向立榮航空、華信航空查詢。

此外，受到凱米颱風影響，宜蘭縣龜山島今起封島四天；太平山國家森林遊樂區今天下午二點起也將預警性休園。

由於凱米颱風持續往台灣接近，農業部農田水利署長蔡昇甫昨表示，上週已完成所有灌溉主渠道、閘門等總檢查；林保署提醒，颱風期間民眾勿往山區活動；農糧署與漁業署則提醒農漁民做好防災準備，若有災情出現，請主動通報當地公所。

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