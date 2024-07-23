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氣象專家：苗栗以北恐致災 中南部慎防颱風尾

前中央氣象局局長鄭明典表示，今天的天氣變化，將決定後續「颱風尾」雨勢是強是弱。（資料照）

前中央氣象局局長鄭明典表示，今天的天氣變化，將決定後續「颱風尾」雨勢是強是弱。（資料照）

2024/07/23 05:30

〔記者蔡昀容、蔡思培／台北報導〕中颱凱米持續靠近台灣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，西北颱機率高，北部、東北部至苗栗一帶首當其衝，恐帶來災害；前氣象局長鄭明典提醒凱米的「颱風尾」，可能為中南部山區帶來幾天雨勢，民眾不可掉以輕心。

吳德榮：西北颱機率高

「凱米的致災性絕對不可忽視。」吳德榮說，若颱風路線沒有太大改變，將會是西北颱，加上氣象署預估凱米可達中颱上限，破壞力自然會達一定程度；若往右偏一些，雖會稍微減輕，但目前看來，致災性仍高，不能掉以輕心。

吳德榮提醒，北部、東北部至苗栗一帶首當其衝，第二是中部，再來是南部；花東有中央山脈作為屏障，但仍要做好防災，因為山區還是會有雨，加上先前的地震，可能造成落石、土石流，不可不防。

氣象局前局長鄭明典說，西北颱有嚴謹的定義，颱風中心必須在彭佳嶼與台灣陸地間通過，這樣的颱風距離台灣最近、被台灣地形破壞最少，影響台灣最大。

鄭明典指出，過去強調西北颱，是因為當時防洪能力較不足，西北颱從淡水河口帶來的風雨，造成附近低窪地區災害，但現在的防洪措施比過去好太多。

鄭明典：西南風帶來數日雨勢

鄭明典表示，這次凱米在季風槽發展，待它往北移動，超過台灣的經度後，季風槽的西南風將為台灣帶來數日雨勢，也就是俗稱的「颱風尾」，帶來的降雨多在中南部山區，可持續兩至三天。

颱風尾帶來的雨勢大小，鄭明典說，這次的季風槽風速不是特別強，會有雨，但大小現在難判斷；從衛星雲圖來看，颱風外面的一圈雲雨帶，尚未與颱風雲系完整結合，僅有一小部分的西南風和颱風環流結合，今天的天氣變化，決定後續西南風帶來雨勢強弱。

適逢年度天文大潮，氣象署提醒西北沿海地區要留意海水倒灌。鄭明典說，大潮若搭配西南風和颱風外圍環流，確實會讓風暴潮更明顯。

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