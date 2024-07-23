凱米今發陸警 明晚直撲北台／氣象署：路徑類似「西北颱」 週三、週四全台都有劇烈雨勢

凱米昨增強為中颱，強度可能再增強，暴風圈也將擴大，明晚直撲北台灣，昨天台北大稻埕碼頭，不少遊客前往欣賞風雨來臨前夕的落日美景。（記者王藝菘攝）

2024/07/23 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕輕颱凱米昨下午增強為中度颱風，向北北西方向移動，但路徑西偏，不斷接近台灣陸地，颱風中心明天可能從宜蘭、東北角一帶登陸，加上「類西北颱」路徑，帶來可觀風雨將衝擊西北部河川排水，恐重創北台灣。

氣象署昨天深夜發布凱米海上警報，預計今天下午發布陸上警報，由於凱米暴風圈有擴大趨勢，中部以北、東半部都受衝擊。氣象署預報員劉宇其說，週三北部、東半部風雨增強，週四颱風對於中部以北、宜蘭、馬祖衝擊大，西半部也會有豪雨等級強降雨，南部、澎湖也有明顯風雨。

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預估在宜蘭北側、東北角登陸

昨天晚間八點，凱米颱風位於鵝鑾鼻東南方六三○公里海面上，以每小時十二公里速度朝北北西移動。預報員官欣平表示，可能今天下午發布陸上警報，明天上午暴風圈碰觸台灣東部陸地，預估週三深夜至週四清晨在宜蘭北側、靠近東北角區域登陸。

凱米暴風半徑約一二○公里，官欣平表示，凱米接近台灣時，暴風半徑可發展至二五○公里，還有持續發展可能性，影響台灣範圍加大，帶來的風雨可觀。

沿海地區慎防海水倒灌

至於凱米是否會成為西北颱，官欣平表示，西北颱定義是指颱風中心從台灣東方海面向西北方向移動，由基隆至彭佳嶼一帶通過，由於西北颱不會遇到山脈地形破壞結構，因此常常風強雨驟。依目前預測凱米會從宜蘭通過，走「類西北颱」路徑，接近台灣時仍是中颱，結構受山脈破壞小，帶來的風雨可觀，沿海地區須慎防「海水倒灌」，西北部要注意排水。

凱米週三、週四帶給全台劇烈雨勢後，預計週五北上逐漸遠離台灣本島，但馬祖地區仍接近颱風，風雨仍大。

凱米遠離後 中南部防局部豪雨

另一個要注意之處為凱米遠離時會帶來西南風，屆時台灣中部、南部容易有局部性豪雨發生，民眾仍要小心防範。要待週末颱風離台灣更遠，台灣整體降雨才會趨近緩和。

另外，適逢年度大潮，劉宇其提醒，今天台灣各沿海浪高都可達三米以上，民眾不要前往海邊活動。

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