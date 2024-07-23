《屏東》颱風逼近 植株應加強立支柱固定

颱風凱米持續增強中，高雄農改場提醒，香蕉為易倒伏作物，應加強立支柱固定。（高雄農改場提供）

2024/07/23 05:30

高雄農改場籲農友 即時清理殘枝、落果 避免阻塞排水

〔記者羅欣貞／屏東報導〕颱風凱米強度持續增強中，根據中央氣象署預報，將明顯影響台灣，農業部高雄區農業改良場（簡稱高雄農改場）籲請農友，應密切注意最新氣象預報資訊，加強防災準備以降低損害。

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雨天施用化肥應分次減量

高雄農改場場長戴順發昨天提醒，颱風伴隨瞬間強降雨，常造成農作物倒伏或折損，導致作物葉片、花及果實損傷掉落，及田區浸水等情況；易倒伏作物，如香蕉等，應加強立支柱固定，棗及木瓜簡易網室加強固定防蟲網，避免植株及設施設備損壞；劇烈降雨或連續豪雨常造成田間浸水，忌淹水的木瓜及鳳梨田區，請農友確認園區排水溝順暢，並即時清理園區殘枝、落果，避免阻塞排水；若正值施用化學肥料時期，應注意未來幾天天氣，若為有雨天氣，建議應分次減量施用，避免強降雨後肥料流失及加重衰弱根系的負擔。

留意防治二期稻白葉枯病

農改場進一步指出，目前高屏地區二期水稻正值分蘗期，應維持排水暢通，待積水退去，暫時保持排水狀態，待植株挺立後再行灌水，如風勢較大造成葉片破損，應加強白葉枯病的防治工作。目前正值金煌芒果、番石榴及紅龍果採收期，應儘快採收適熟果實。

此外，陸續進入修剪及催花準備期的蓮霧果園，應儘速移除或粉碎修剪後枝條，避免阻礙園區排水，如採用全株包覆式蓋網催花，更應密切注意颱風路徑，必要時提前卸網，避免枝葉破損；對於燈照產調已進入開花期，及未產調仍在培育枝梢的棗植株，農改場也建議加強枝條固定。

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