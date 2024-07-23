產銷調節 鹽埔漁港冷鏈中心動工

為提升漁港產品國際競爭力，「東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心興建工程」昨舉行動土典禮。（記者陳彥廷攝）

2024/07/23 05:30

中央投入近5億 完工後可提供1年2千公噸加工量能和倉儲空間

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為提升東港鹽埔漁港產品國際競爭力，「東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心興建工程（簡稱冷鏈中心）」昨天舉行動土典禮，行政院長卓榮泰強調，行政院自二○二一年起即支持農業部建構冷鏈物流體系，透過凍儲延長產品保存期及維持食材保鮮，抑制短期價格波動，穩定產銷調節，東港鹽埔漁港是「黑鮪魚的母港」，冷鏈中心是為在確保法令限制許可下並捕撈更多美味、健康且安全的黑鮪魚的國家整體建設。

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卓揆︰黑鮪魚保鮮 提高產值

今年黑鮪季豐收，冷鏈加工及凍儲量能卻不足，致以往「黑金」價格滑落，漁業署投下近五億元打造東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心，未來完工後可提供一年兩千公噸加工量能和倉儲空間，縣長周春米、農業部長陳駿季和民進黨立委莊瑞雄、徐富癸、國民黨立委蘇清泉及在地民代都到場一同持鏟動土。

枋寮養殖漁業冷鏈加工廠規劃中

周春米表示，今年黑鮪魚大出較去年多逾八百尾，但產值卻無太大增加，就是因無冷鏈、無加工平穩市場供需，漁民急著找倉儲及冷鏈系統，所以這項設施的建置迫在眉睫，養殖漁業的部分，枋寮養殖漁業冷鏈加工廠也細部規劃中。

陳駿季說，冷鏈中心包含加工廠、冷凍倉庫等，建置完成後可「物盡其用、貨暢其流」，未來可望將黑鮪魚透過加工再送往市場通路，讓國人能吃到產地直送的新鮮產品，創造生產端、通路端與消費端三贏的產銷供應鏈，是推動冷鏈計畫最大目的。

卓榮泰指出，冷鏈中心的動工，東港鹽埔漁港是漁業、交通、觀光都相當重要所在，中央投入預算最希望看到的就是地方有效率的善用並落實在人民有迫切需要的地方。

卓榮泰也視察屏東縣多層級樂活照顧服務園區，盛讚屏縣長照產業是典範，對於園區結合研究、教育與社區共融的三位一體服務印象深刻，期盼未來成為國內失智照顧的教學示範園區。

「東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心興建工程」完工模擬圖。（屏縣府提供）

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