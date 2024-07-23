《苗栗》台鐵談文車站設施老舊 會勘提8改善方案

苗栗縣造橋鄉談文車站，有逾百年歷史，是歷史建築，也是台鐵海線「五寶」車站之一。（記者彭健禮攝）

2024/07/23 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉談文車站，有逾百年歷史，是歷史建築，也為台鐵海線「五寶」車站之一，因屬無人招呼站，管養不易，設施老舊毀損並缺乏公廁，地方昨邀台鐵公司會勘，提出八項改善方案，由台鐵視經費逐步改善。公廁部分已納入進行中的古蹟修復工程一併辦理。

談文車站建於一九二二年，於二○○八年由苗栗縣府公告登錄為「縣定歷史建築」，與縣內後龍大山、通霄新埔及台中日南、追分等五座車站，是海線僅存日治時期木造建築火車站，被稱為台鐵海線「五寶」。

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因談文車站每天搭乘人次不到五十人，二○○八年改為無人招呼站，台鐵並以安全考量封閉公廁，不少來此朝聖拍照的遊客，發現不能「方便」，民眾也反映站內設施破損老舊，包括走道水泥鋪面剝落、通行廊道遇雨積水、欄杆鏽蝕等問題。

行政院中部聯合服務中心副執行長李貴富、縣議員陳光軒、造橋鄉鄉長徐連斌等人，昨與負責管理談文站的台鐵竹南站長盧志銓等人前往會勘。

陳光軒表示，會後地方提出包括，後站增加攝影鏡頭、後站地坪鋪面破損改善、後站遮雨棚漏水修補、天橋樓梯側柱修補、天橋照明設備更新及後站遮雨棚增加照明設備、天橋通廊排水改善、研議列車接近時設置警示燈、兩端出入口設置列車時刻表等八項建議。

盧志銓指出，對於地方建議改善事項，將回報總公司視經費逐步改善，以有危險性的部分優先，維護旅客及民眾安全。

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