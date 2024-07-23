《苗栗》解決廢土亂倒 苗栗試辦土石堆置場

2024/07/23 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣境內外縣市事業廢棄物及廢土入侵嚴重，縣府昨邀請苗栗檢調警、營建剩餘土石、砂石等公會研商對策，決議要求司機應確實攜帶相關證明文件，不符規定者將開單告發。縣長鍾東錦建議活化縣內各鄉鎮市垃圾掩埋場，來處理事業廢棄物；至於營建混合物，將另覓土地以「公辦民營」方式，試辦興建土石方堆置場，提供合法去處。

苗栗縣去年查獲四十一件非法傾倒或回填廢棄物案件，今年截至七月中旬也有卅三件，縣府多次邀請檢調單位除就違反刑事案件加強源頭查緝，亦將針對作案車輛、機具執行扣押等。

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防廢土入侵 要求司機攜證明文件

縣府昨邀集檢警調、縣內砂石、汽車貨運、土木包、營建剩餘土石方資源處理等同業公會代表召開「廢棄物、廢土回填、傾倒案件處置程序及防範對策」會議。

經熱烈討論，會中決議請各公會轉達所屬會員，要求司機應確實攜帶相關證明文件，且登載內容應詳實合理，如經查證登載不實或未依規定攜帶，將依法告發處分。另請公會轉知各會員，切勿隨意非法棄置或回填廢棄物、土方，違者涉及刑法部分移請司法單位偵辦，屬行政罰部份將依法告發處分，並應擔負回復原狀責任。

鍾東錦強調政府有責任找尋適當地點，讓廢棄物及廢土有合法去處，將尋覓合適土地以「公辦民營」方式試辦土石堆置場，目前已找到後龍鎮一處一．七公頃土地，做為營建混合物處理再利用場所，預計十月中旬提出興辦事業計畫。

後龍闢合法棄土場 10月中提計畫

鍾東錦也建議活化縣內各鄉鎮市垃圾衛生掩埋場處理事業廢棄物，初步將先活化苗栗市衛生掩埋場，盼一併解決垃圾焚化爐產生的底渣、飛灰堆置問題。

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