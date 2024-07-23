增產報國 台南6寶之家領20萬補助

台南市東區區長黃炳元（右一）與公所課長、裕聖里長造訪六寶媽賴吳曉慧（左三）並送上賀禮。（台南市東區公所提供）

2024/07/23 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕少子化趨勢，台南市東區裕聖里賴家夫婦卻迎來第六胎新生兒，在台灣出生率低迷下是振奮人心的好消息。東區區長黃炳元代表市長黃偉哲偕同里長黃姿雅造訪六寶媽並送上賀禮與誠摯祝福。賴家六胎已領取市府生育獎勵金共廿萬元。

六寶媽賴吳曉慧說，因為他們是基督教家庭，「每個孩子都是天主的祝福」，所以很自然地就生了六個孩子，恰好是三位男生與三位女生，目前最大的兒子念小學五年級、最小的女兒剛滿一個月。

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黃炳元送上一箱紙尿褲與玩具祝賀禮，對於賴吳曉慧的辛勞與勇氣表達敬意，還詳細瞭解這個大家庭的生活狀況與需求。

黃炳元表示，市府在推廣生育議題不遺餘力，除提高生育補助，在育兒方面，則取消育兒津貼、托育補助等優惠排富限制，同時提供平價教保服務及首次購屋貸款、青年創業貸款全額利息補貼等獎勵措施，希望讓年輕人「能生敢養、敢生能養」，鼓勵年輕人在台南落地生根，以此提升生育率。未來市府也將盡全力打造良善完好的育兒環境，減輕生養小孩負擔。

南市對新生兒的獎勵金，第一、二胎是二萬元、第三、四胎都是三萬元，第五胎起每胎五萬元；在育兒津貼部份，第一個子女每月五千元、第二個每月六千元、第三個起每月七千元，可領到就讀小學之前。

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