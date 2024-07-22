（新北）炎夏花正紅 三重河濱仙丹花盛開

位於新北市三重區淡水河畔河濱公園仙丹花已綻放，火紅色的花與湛藍天空同框，景色充滿朝氣。（記者羅國嘉攝）

2024/07/22 05:30

〔記者羅國嘉、陳奕劭／新北報導〕夏日炎炎，位於新北市三重區淡水河畔河濱公園的仙丹花正在綻放，鮮紅色的花朵與湛藍天空同框，更顯夏日風情；市府高灘地工程管理處表示，到河濱公園除了欣賞仙丹花，適當曬太陽有助於吸收維生素D，但是仍應做好防曬措施、多喝水。

高灘處長張修銘指出，仙丹花喜歡高溫潮濕且陽光充足的環境，生命力旺盛，花色鮮紅、花期長，是夏季灌木的主角，每簇花叢約有二十朵至三十朵小花，整體呈現大圓球狀，花團錦簇似繡球花，又別名紅繡球。

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他表示，民眾在欣賞仙丹花之餘，也可探索淡水河畔的休憩設施，可帶著小孩到鴨鴨公園放電，或帶著毛孩到龍門寵物公園讓寵物盡情奔跑，忠孝碼頭有藍色公路定期航班或特色航班，提供民眾搭船欣賞淡水河畔美景。

另外，新北市府水利局昨天舉行「瓦磘溝生態成果」座談會，介紹瓦磘溝如何從臭水溝搖身一變成綠色廊帶的整治過程，水利局長宋德仁指出，去年調查瓦磘溝的生物累積紀錄為六十九種，截至今年六月已達到一一五種，包括無齒螳臂蟹、藍鵲、五色鳥、尼羅口孵魚、翠鳥、孔雀花鱂魚、鳳蝶、粉蝶、灰蝶與澤蛙等物種紛紛回歸，搖身一變成為生態與休閒的都市角落。

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