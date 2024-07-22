用愛改變孩子 新北6師獲師鐸獎

三重高中主任教官陳孝盈（右）立志成為學生信任及穩定的力量。（新北教育局提供）

2024/07/22 05:30

高淑真、陳孝盈、林清南、劉繼文、吳俊叡、楊斯涵 感人事蹟說不完

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市有六位良師榮獲教育界最高殊榮的師鐸獎，分別是三重區集美國小校長高淑真、三重高中主任教官陳孝盈、新北高工校長林清南、新莊區新泰國中老師劉繼文、三峽區安溪國中輔導主任吳俊叡、瑞芳高工特教老師楊斯涵；他（她）們有許多感人事蹟，包含出入感化院關懷行為偏差學生、面臨暴力威脅仍保護學生遠離毒害、陪學生剃光頭攀爬雪山等。

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到感化院關懷 10年書信鼓勵

高淑真曾經認輔一名到少年觀護所報到的行為偏差學生，這名學生生病時，她也自掏腰包陪伴就醫，學生犯案後被送到感化院，她仍常去探望並寫信鼓勵，關心長達十年，最後感動這名學生，如今已懂得反思；高淑真始終堅信，「教育能夠改變一個人」。

不畏暴力 保護學生遠離毒害

陳孝盈擔任教官、維護校園安全十二年，無畏多次的人身安全威脅，他堅定捍衛校園不被毒品入侵，斷絕學生的染毒管道，他也耐心陪伴中輟生戒毒，多次獲頒反毒有功人員；他表示，「只要有機會改變，就要想辦法把學生拉回正軌。」

漏夜陪伴指導 帶領摘金手獎

林清南從事技職教育近四十年，學生因參加技藝競賽而熬夜苦練，他也漏夜陪伴並指導，學生最後拿下金手獎並保送大學，對方如今也成為技術型高中的專業群科老師；林清南堅信，「技職學生像未經琢磨的鑽石，只要有老師相助，都可在舞台發光發熱。」

拉回中輟生 訂蛋糕獎勵出席

劉繼文的座右銘是「把學生當朋友，站在對方的角度想想」，面對上課調皮、對課業不感興趣者，他努力找出其它優點來激發潛能，當學生發揮所長並上台領獎，師生既感動又驕傲；有中輟生復學，他結合全班同學力量給予鼓勵、關懷，還訂蛋糕獎勵「連續出席二百天」，視學生如己出。

不放棄學生 陪剃光頭爬雪山

吳俊叡擔任輔導老師十五年，曾陪同剛從少觀所出來的學生一起剃光頭、攀登雪山，他告訴對方，「你讓雪山見證到你的堅毅，我也看到比主峰更美的風景」，讓學生感動地回贈卡片致謝，他認為，「給孩子的愛有多少，孩子的勇氣就會有多少。」

耐心輔導 協助身障生就業

特教科老師楊斯涵曾輔導生性害羞、不敢說話的學生，協助孩子提升餐飲專長實力，突破自我並創造自我表達的機會，最終順利實習並獲選身心障礙優秀學生；楊斯涵說，「我的夢想就是讓更多特教生能順利就業！」

安溪國中輔導主任吳俊叡相信給孩子的愛有多少，孩子的勇氣就有多少。（新北教育局提供）

瑞芳高工特教科老師楊斯涵（右一）夢想讓更多特教生充分就業。（新北教育局提供）

劉繼文老師快樂與學生合影，把學生當朋友。（新北教育局提供）

新北高工林清南校長（左二）出身技職體系基層，從事技職教育近40年。（新北教育局提供）

集美國小校長高淑真（中）堅定信仰教育的力量。（新北教育局提供）

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