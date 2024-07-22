古坑文學步道種蜜源植物 紫斑蝶爆量

古坑文學步道東側步道去年種植高士佛澤蘭，今年引來大量紫斑蝶棲息，地方又驚又喜。 （記者李文德攝）

2024/07/22 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣古坑鄉華山村生態復育有成，去年華山休閒產業促進會與華山村長李國和、村民在文學步道東側種植高士佛澤蘭，經過一年，不到兩百公尺步道引來成千上萬隻紫斑蝶棲息覓食，讓當地民眾驚喜；華山休閒產業促進會表示，現在到九月是最佳賞蝶期，歡迎遊客上華山喝咖啡、賞蝶。

華山休閒產業促進會總幹事徐毓涵表示，去年與村長、村民沿著華山溪畔種植高士佛澤蘭，眾人有共識，不噴農藥，維護環境，以往一天僅有一、兩百隻蝴蝶，結果今年步道上出現成千上萬隻紫斑蝶翩翩起舞，「紫爆」美景讓人驚喜。導覽老師廖淑惠說，在此棲息的蝶類有小紫斑、圓翅紫斑、端紫斑及斯氏紫斑共四種紫斑蝶，其中以小紫斑數量最多。

請繼續往下閱讀...

台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥表示，古坑是北返蝶道範圍之一，種植蜜源植物如高士佛澤蘭，不噴農藥或不破壞棲地，造就蝴蝶群聚的條件，吸引紫斑蝶逗留，研判在華山出現的紫斑蝶，可能是在此繁衍的下一代。

陳瑞祥說，紫斑蝶不會全數北返，經過清明時節的遷移潮後，部分蝴蝶會在良好的蜜源植物與環境下繁衍；觀光地區大量種植高士佛澤蘭不會造成遷移數量減少，因花朵大約十月便會凋謝，紫斑蝶會依蝶道再往南遷渡冬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法