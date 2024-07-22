雲林十字關露營區試營運熱門 9月開幕

古坑樟湖十字關露營區可遠眺雲海，清晨更能欣賞日出。 （記者李文德攝）

2024/07/22 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣古坑鄉樟湖十字關露營區是縣內首座公辦合法露營區，去年十月完工後推出體驗活動，受到好評，許多民眾熱烈詢問正式開幕時間；雲林縣政府文化觀光處表示，十字關露營區試營運期間為七月十八日至八月五日，週末假日營帳幾乎客滿，預計九月正式開幕營運，將規劃行程讓遊客體驗。

占地1.3公頃 三大遊憩主題吸睛

十字關露營區占地一．三公頃，以生態、體驗、探索作為三大遊憩主題，建設架高式營位平台八座、平面式營位六處及預鑄式浴廁六座，並設有兩座帳棚式服務站，去年十月底開放五梯次體驗，民眾對正式營運感到期待。

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縣府文觀處長陳璧君表示，七月十八日至八月五日之間每週四至週日試營運，提供一泊三食的豪華露營體驗，試營運期間享優惠價格，雲林鄉親享有優惠價；入住民眾說，露營區光害不嚴重，可欣賞星空，早起時還有極佳視野可觀賞日出，值得細細回味。

陳璧君表示，試營運期間週末營帳幾近客滿，僅剩平日時段有空帳，目前規劃於九月正式開幕，已有部分企業提出包場需求，詢問度高。陳璧君說，秋季是適合露營的時節，且雲林縣將承辦今年十月雙十焰火，縣府將規劃兩天一夜、三天兩夜等遊程，讓民眾從山到海，暢遊雲林。

一月一鄉鎮 展售在地農特產

營運露營區的卓姓業者表示，正式營運後會規劃展售在地農特產據點，將推出一個月一鄉鎮主題月，讓外地遊客能夠採購雲林各地農特產。

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