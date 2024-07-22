台南冰品電子地圖2.0 網羅逾200店

後壁區農會步穀農創館的「芒果鮮奶霜淇淋」（霜淇淋口味依現場公告為準）。（南市觀光旅遊局提供）

2024/07/22 05:30

〔記者王涵平／台南報導〕節氣進入大暑，氣溫居高不下，南市觀旅局推出「冰品電子地圖二．○」，南市七家農會響應提供「呷冰優惠」。

南市觀旅局長林國華表示，冰品地圖在二○二○年曾推出，疫情後再次更新，總共網羅超過二百家，以九種冰品項目作為分類，網羅剉冰（一三○間）、冰淇淋（六十三間）、冰棒（廿八間）、豆腐冰（八間）、香蕉冰（四間）、雪花冰（四十七間）、雪淇冰（十三間）、霜淇淋（七間）、其他創意冰品（廿一間）等等，若民眾想要補充冰品資訊，可以從冰品地圖二．○介紹內容找到回報連結，一起讓冰品地圖更完善。

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七家農會響應提供「現場呷冰優惠」，後壁區農會步穀農創館的「芒果鮮奶霜淇淋」（霜淇淋口味依現場公告為準）、新市區農會的毛豆冰淇淋、龍崎區農會的竹炭冰淇淋、左鎮區農會的情人果冰棒及麻豆區農會的柚子冰淇淋／清冰。

虎頭埤消費冰品滿百 送兩人半價入園

虎頭埤風景區也提供「沁涼方案」，七月期間園區內販售的善化糖廠冰棒特價廿三元，八月份罐裝飲品特價卅五元，凡於七至八月於虎頭埤吊橋咖啡屋購買冰品飲料滿百，今年九月底前入園憑一張購買冰品飲料百元發票可享兩人半價入園優惠。

百年老店龍泉冰店 台劇取景地

台南不少冰品百年老店。其中，位於麻豆中央市場的「龍泉冰店」不僅是百年老店，也是台劇《想見你》中莫奶奶冰店的取景地。位於六甲恒安宮媽祖廟前的百年剉冰攤，也有加麵茶的選擇，也是遊客必吃的好味道。後壁菁寮老街的「和興冰果部」，擁有八十年歷史，也曾是台劇《俗女養成記》取景地。台南冰品地圖2.0：reurl.cc/EjOZ8n，現在只要上台南旅遊官網「活動」↓「近期活動」↓「二○二四農會現場呷冰優惠」就可以查詢農會的優惠內容以及「冰品地圖二．○」。

新市區農會的毛豆冰淇淋。（南市觀光旅遊局提供）

麻豆區農會的柚子冰淇淋／清冰。（南市觀光旅遊局提供）

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