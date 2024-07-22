為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

竹縣游泳館 民怨教學占多數水道

有民眾抱怨，新竹縣立游泳館的教學水道占用多數，影響泳客權益。圖為示意圖。（記者廖雪茹攝）

有民眾抱怨，新竹縣立游泳館的教學水道占用多數，影響泳客權益。圖為示意圖。（記者廖雪茹攝）

2024/07/22 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民眾反映新竹縣立游泳館的教學水道占用多數，影響泳客權益，還傳出因泳底磁磚翹起而導致多起受傷情事，對此縣府教育局表示已請營運廠商檢查改善，預計九月委外再提升服務。

兒童在SPA池 被磁磚割傷

民眾抱怨日前帶孩子到游泳館玩水，結果在SPA池裡，小孩的腳竟然被翹起來的磁磚割傷，當場流血，民怨在臉書社團「竹北大小事」傳開後引發熱議。有網友指早在去年，就曾發生在游泳館被突起的磁磚割傷，甚至稱今年暑假以來已經發生好幾次了，嚴重影響泳客安全。另有民眾不滿，買票進館後，溫水池有八至九個水道都變成教學用，散客只剩一或二個水道可使用，被迫到冷水池游泳，認為權益受損。

縣議員吳旭智表示，游泳館包含磁磚還有水道繩，都發生泳客受傷；也有民眾反應淋浴間有霉味，他現勘後已把相關問題反映給教育局。縣議員歐陽霆也接獲相關民怨。

教育局表示，民眾於SPA池受傷應為腳不慎踢到突起物，館方當下已協助傷者敷藥，後續也持續電話追蹤復原情形，已洽廠商研議提升服務，預計九月進場改善相關缺失。至於占用水道部分，館方將加派人員巡視並勸離，以確保進場民眾權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播