竹縣游泳館 民怨教學占多數水道

有民眾抱怨，新竹縣立游泳館的教學水道占用多數，影響泳客權益。圖為示意圖。（記者廖雪茹攝）

2024/07/22 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民眾反映新竹縣立游泳館的教學水道占用多數，影響泳客權益，還傳出因泳底磁磚翹起而導致多起受傷情事，對此縣府教育局表示已請營運廠商檢查改善，預計九月委外再提升服務。

兒童在SPA池 被磁磚割傷

民眾抱怨日前帶孩子到游泳館玩水，結果在SPA池裡，小孩的腳竟然被翹起來的磁磚割傷，當場流血，民怨在臉書社團「竹北大小事」傳開後引發熱議。有網友指早在去年，就曾發生在游泳館被突起的磁磚割傷，甚至稱今年暑假以來已經發生好幾次了，嚴重影響泳客安全。另有民眾不滿，買票進館後，溫水池有八至九個水道都變成教學用，散客只剩一或二個水道可使用，被迫到冷水池游泳，認為權益受損。

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縣議員吳旭智表示，游泳館包含磁磚還有水道繩，都發生泳客受傷；也有民眾反應淋浴間有霉味，他現勘後已把相關問題反映給教育局。縣議員歐陽霆也接獲相關民怨。

教育局表示，民眾於SPA池受傷應為腳不慎踢到突起物，館方當下已協助傷者敷藥，後續也持續電話追蹤復原情形，已洽廠商研議提升服務，預計九月進場改善相關缺失。至於占用水道部分，館方將加派人員巡視並勸離，以確保進場民眾權益。

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