新竹米釀威士忌 奪世界烈酒賽銅牌

呂正祥以新竹米釀的威士忌，奪美國舊金山世界烈酒大賽銅牌。 （記者洪美秀攝）

2024/07/22 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市中央商場形象商圈促進會總幹事呂正祥八年前為照顧家人健康，由商轉農在竹市千甲地區租田種稻米，因採無農藥及日式倒掛式曬穀法種稻，種出米食味值高達八十六分的頂級香米，所產稻米除送給弱勢團體及廟宇，三年前他也發願投入米威士忌的釀造，從等待發酵蒸餾到進橡木桶純釀，花了三年，終於釀出第一道新竹在地的米威士忌，且設計用城隍廟做酒標，取名「竹塹酒」，五月獲美國舊金山世界烈酒大賽銅牌，成功將新竹在地的米威士忌推向國際。

從事竹市舊城區中央商場復興運動的呂正祥，原本不會種稻，為照顧妻子及家人健康，跟友人租下千甲里的農田種稻，選用高雄一四七及台中一九四稻米品種，多年來種出的米以「阿祥送米」送給弱勢團體和學校，更在友人鼓勵下，用一等好米釀好酒。

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將穀類曬過後再蒸餾發酵，接著灌入橡木桶陳化一年，再到裝瓶，需耗時三年，呂正祥因是小農釀酒，一百廿公斤的米只能釀出五十公斤原酒，且一年只用兩次米釀酒，終於在今年釀出口味單一的第一道米威士忌。

因懷著實踐精神，今年他把釀造的五九．五度米威士忌「竹塹酒」送到美國舊金山參加世界烈酒大賽，竟在非主流的品味與眾多知名酒廠競賽獲銅牌，讓眾多品酒者驚豔。

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