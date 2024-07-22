通霄滑水道戲水消暑 夜賞沙雕

遊憩區內新設充氣式滑水道戲水區，即日起開放至8月20日。（通霄鎮公所提供）

2024/07/22 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府今年首度在通霄濱海遊憩區舉辦為期兩個月的沙雕藝術節，自開幕以來，吸引眾多遊客前往，通霄鎮公所也在區內規劃相關暑假活動，其中充氣式滑水道戲水區，即日起至八月廿日開放，提供民眾戲水消暑，鎮長張可欣邀請大家到通霄清涼一夏。

15件具山海特色沙雕作品展

苗縣府去年以通霄濱海遊憩區為基地，舉辦苗南海地景藝術節，獲得熱烈迴響，今年首次辦理沙雕藝術節，為期兩個月，展出十五件具苗栗山海特色的沙雕作品，期間週六、日有假日市集、藝文表演及沙雕小教室體驗活動，自七月六日開幕以來，假日都吸引上萬人次遊客造訪。

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兒童遊戲嘉年華新增滑水道

通霄濱海遊憩區擁有平直廣闊沙灘、成蔭木麻黃林帶，堪稱是中部地區規模最大、條件最好的海水浴場，但多年來因救生員招聘不易等因素，遊客入場只能「踏浪」不能下水，致使園區人氣下滑，如今因近兩年辦理大型活動，人潮重現，假日遊客絡繹於途，甚出現久違的塞車情景。

鎮公所打鐵趁熱並彌補遊客不能下水的缺憾，也規劃系列暑假活動，包括戶外電影院、兒童遊戲嘉年華活動，另自廿日起到八月廿日在園區內設置充氣式滑水道遊戲區，供民眾戲水，開放時段為上午九點到中午十二點、下午一點到晚間六點。

週五至週日 夜間開放到8點半

此外，沙雕藝術節期間每週五到週日，較週一到週四開放至晚間六點半，延長到晚間八點半；縣府文觀局歡迎想欣賞沙雕又怕白天日頭熱辣的民眾，不妨利用前往夜賞沙雕，不僅涼爽，也別具風情。

苗栗縣府首度在通霄濱海遊憩區舉辦為期兩個月的沙雕藝術節。（記者彭健禮攝）

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