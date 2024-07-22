南港高中化繁為簡 樂高實作觸發興趣

北市南港高中老師鄭翔帝（中）開設半導體課程，帶著兩位「小助教」學生何學禮（右）及鮑可琴（左），以實作的方式教授「電路設計」主題。（記者方賓照攝）

2024/07/22 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動高中試辦半導體課程，台北市南港高中拔得頭籌，高一開設「半導體課程」，二十八名學生選修。物理老師鄭翔帝表示，最大挑戰是要將複雜困難的半導體「簡單說明」教會學生，並透過實作讓學生邊學邊做引發興趣，學到可以帶著走的能力。

試辦學校還包括岡山高中、東石高中、宜蘭高中、台東女中、台南女中、南科實中等，學校都積極規劃相關課程。

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要求做出成果不考試

鄭翔帝表示，他不考試，但要求學生實際做出學習成果，例如他教學生辨認電阻，要學生使用三用電錶去量測電阻。

今年英國Stepney All Saints School學生來訪，鄭翔帝帶著兩位學生何學禮和鮑可琴，進行「學生全英語半導體公開課」，教授實作半導體「電路設計」主題，包含如何使用二極體，如何使用光敏電阻，如何製作簡單的小夜燈，藉由實作課程讓英國學生認識課程內涵。

南港高中教務主任戴伶娟說明，學校設計「半導體原理」與「電路設計」主題課程，是台北市第一所使用此半導體課程的學校，期待未來有更多學生能受惠於該課程。

南港高中老師王趐心介紹半導體產業製程，深入淺出說明半導體產業分為上游IC設計、中游晶圓製造與下游封裝測試，各階段的製程角色與任務，並利用樂高積木堆疊的模型逐步展示製程步驟，帶學生完成FinFET（鰭式場效電晶體）模型實作的體驗。

今年剛考上成大資工系的何學禮，以及考上東華大學電機系半導體組的鮑可琴，都覺得半導體課程很有趣，每次上課都很快樂，因此大學也走相關領域。

透過課程挖掘潛能

台師大附中老師洪逸文表示，高中職半導體課程目的在引發學生興趣和培養半導體素養，透過課程而挖掘出學生的潛能，擴大培育半導體人才。

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