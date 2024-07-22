半導體課程向下延伸 36高中職8月開課／自然、社會組都可選修 估1年至少逾千人次修課

培育半導體人才相關資訊

2024/07/22 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕培育半導體人才向下延伸，教育部推動高中職試辦半導體課程，從一一二學年的十一校次參與，今年八月一一三學年將正式上路，約有百校提出申請，已經選出三十六校。不管是自然組或社會組學生都可選修，估未來一年至少逾千人次學生修課。

課程模組涵蓋各領域 搭配實作

教育部國教署組長黃瀞儀說明，配合政府規劃與建構半導體產業需求的人才培育系統，一一一學年先開發適用高級中等教育階段的「半導體」課程模組，包括「電的科學知識」、「半導體原理」、「半導體製程」、「半導體在生活中的應用」、「電路設計」及「社會面向」等六大面向，涵蓋自然、科技及社會領域，各有初階、進階、高階學習內容，並搭配實作課程。

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台灣下一代需要半導體素養

黃瀞儀表示，學校可於「多元選修」每學年安排一至二學分課程，或於「彈性學習」實施微課程，依校內師資專長、特色發展及學生需求，進行彈性運用與重組，並可引進校外產學資源，和大學實驗室合作，邀請業界或大學教授演講等，學生視興趣選修，培養實作能力和解決問題能力。

高中半導體課程由高中職教師共同討論製作完成，包括課程簡介影片、課程示範簡報、實作教材等。台師大附中老師洪逸文表示，台灣下一代需要「半導體素養」，不只是因應資訊時代的需求，對半導體科學原理、產業製造生態系概念，以及國際地緣政治也要有所認識。

洪逸文說明半導體課程架構，例如半導體原理會介紹半導體種類、二極體、電晶體及積體電路，而半導體應用則從生活切入，例如卡片型房卡、Airpods等無線耳機，幫助學生了解「半導體就在生活中」，知道晶片的應用及功能，並了解訊號如何傳輸與處理。

讓學生了解半導體就在生活中

特別的是，高中半導體課程也鼓勵社會組學生選修。洪逸文表示，課程以國際發展及地緣政治角度連結半導體產業，讓學生從全球貿易與國際關係面向，了解為何「台積電被稱為護國神山」，社會組學生可從「半導體產業的社會議題」切入，從經濟學觀點，了解晶片製造的生產鏈，進而得知台灣半導體業的發展與地緣政治的影響，由理化老師和社會領域老師共同開課。

培育半導體人才向下延伸，教育部推動高中職試辦半導體課程，今年8月113學年將正式上路。圖為試辦學校南港高中開設「半導體課程」 。（記者方賓照攝）

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