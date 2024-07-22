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東港東津里 天文大潮淹馬路

屏東東港天文大潮，昨清晨短暫水漫道路。（東津里長葉而項提供）

屏東東港天文大潮，昨清晨短暫水漫道路。（東津里長葉而項提供）

2024/07/22 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中央氣象署預報七月二十日到二十四日為年度天文大潮，提醒沿海低窪地區因潮位上升出現積淹水情況，屏東東港鎮東津里周邊昨晨出現積水，屏縣府水利處持續因應，預計今天潮高可達一‧二七公尺，為今年度預估第三高，縣府也布設抽水站與大型移動式抽水機因應。

東港鎮最低窪的東津里，大潮都會發生海水倒灌、道路積水，里長葉而項擔憂若遇下雨恐造成嚴重的海水倒灌，為以防萬一，已廣播告知居民可以前來服務處領取沙包。他說，昨晨道路開始積水，最深有十公分，所幸九時許開始退潮，未傳出災情。

屏縣府水利處為防範東港鎮等沿海地區再受大潮影響，盤點關鍵排水渠段並使用工程措施改善及增設防潮閘門，避免海水高漲時溢入下水道系統，並增設抽水平台及預布大型移動式抽水機即時抽水避免水漫道路；再配合增加淹水感測器及雨水下水道即時水情等，智慧水情監測設施等非工程措施，強化整體水情預警及災害應變機制。

屏縣長周春米也在臉書提醒，月球和太陽的引力造成「天文潮」，通常發生在農曆初一（朔月）及農曆十五（滿月）前後兩三天。一年之中潮位最高的滿潮，稱為「年度大潮」，今年西南部沿海低窪區在大潮期間，須特別注意海水倒灌與局部淹水等狀況。

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