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防強風、豪雨、焚風 台東農改場教撇步

颱風凱米可能來襲，台東農改場提供釋迦等主要作物的防災之道，請農民加強防颱。（記者黃明堂攝）

颱風凱米可能來襲，台東農改場提供釋迦等主要作物的防災之道，請農民加強防颱。（記者黃明堂攝）

2024/07/22 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕颱風凱米壓境，農業部台東區農業改良場表示，可能會有強風、豪雨及焚風發生，提供重要作物預防措施供參考，請農友做好防颱措施，以減少損失。

台東農改場表示，水稻目前正值插秧期，已插秧田區於颱風來臨時可增加田間灌溉水深度，減少稻株因強風造成的搖擺。育苗場方面，秧苗至綠化場綠化者，建議大雨來臨前覆蓋不織布或遮光網保護，避免損壞，雨後天晴時儘速翻開。

果園注意排水溝保持暢通，植株立支柱固定，避免倒伏；迎風面架設防風網，抵禦強風及焚風造成之枝條折損。颱風後若遇焚風侵襲時，應立即進行噴霧灌溉至焚風結束，以保持果園內濕度，降低蒸散作用強度，減少因高溫低濕造成之作物落花、落果及果實脫水等傷害。

釋迦為夏期果採收期與冬期果修剪期及授粉期，鳳梨釋迦正值修剪期。近採收期之果實應儘速採收，颱風前加強果園附近排水溝清理，並於強降雨後即時排水或抽水。颱風後倒伏植株不可立即扶正，以免根系受損，可以支架固定，於植株基部培土，地上部份修剪枝葉。病枝、落果於災後應清除，並加強病蟲害防治管理。授粉期果園宜於颱風後加強人工授粉，若花朵受損嚴重，九月上旬白露前仍可短截修剪，重新萌發花芽。

酪梨近採收期之果實應儘速採收，掛果期果園注意果實周圍的枝葉修剪，減少擦傷，並加強套袋作業。文旦、柑桔類為掛果期，加強於植株主要結果枝設立支柱，以抵禦強風及焚風減少枝條折損。

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