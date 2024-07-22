挑戰谷關七雄 今年已逾萬人參加

挑戰谷關七雄，人數從三位數增加至五位數。（賴天天提供）

2024/07/22 05:30

新增APP並改跨年認證 爬完7座山時間不受限 提升民眾參與意願

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局於二○一八年開始推動谷關七雄挑戰活動，第一年僅二○八人參加，今年才七月已逾萬人參與，人數大幅成長。今年更有二五五人完成一輪挑戰，八人完成十輪挑戰。觀旅局表示，武肺疫情影響，使戶外旅遊型態成為主流，加上市府於二○二一年新增APP線上認證機制，並於二○二二年起改為跨年認證制，使攀登時間不受限，安全又提升參與意願。

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截至7/18 已有8人爬完10輪

谷關七雄包括八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山、唐麻丹山，是中部知名的中級山岳，觀旅局於二○一八年推廣谷關七雄挑戰賽，第一年僅二○八人參加，第二年增加至一二○○人。

觀旅局統計，谷關七雄登山活動參與人次，在新冠疫情發生前（二○二○—二○二一年）年度平均參與者約七千人次；疫情發生後（二○二二—二○二三年）年度平均成長至三萬人次，是之前的四倍多，今年至七月，參加者已逾萬人。

難度高於登山步道 裝備須充足

其中，截至今年七月十八日，已完成谷關七雄各階段證書申請人次，一輪二五五人、二輪七十六人、五輪廿二人，更有八人完成十輪挑戰。觀旅局表示，谷關七雄挑戰人數年年增加，主因武肺疫情影響使戶外旅遊型態成為主流，加上市府於二○二一年新增APP線上認證機制，並於二○二二年起改為跨年認證制，使攀登時間不受限，民眾不用趕在限定的時間爬完七座山，不僅使得挑戰活動更加安全，也提升民眾參與的意願。

及早下山 避免天晚造成迷途

觀旅局提醒民眾，谷關七雄攀登難易不一，最短行程來回約四小時，最長來回需九至十小時，非一般登山步道，地形地貌變化萬千，民眾行前應評估自身體能及天候狀況，並準備充足裝備，以輕簡、實用為主，建議攜帶禦寒衣物、雨具、水、行動糧、地圖、照明設備、哨子、定位及通信器材（如GPS、無線電、手機、衛星電話）及個人藥品等，及早登山，避免攻頂或下山時天色已晚，路徑難以分辨，造成迷途。

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