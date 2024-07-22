水母大爆發 澎湖海鱺暴斃災損逾2000萬

澎湖箱網養殖海鱺，疑因水母密度過高致病暴斃。（記者劉禹慶攝）

2024/07/22 05:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖養殖海鱺前天突然傳出集體暴斃，初估災損已達到二千餘萬元，農業部水產試驗所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅昨天前往西嶼受災養殖戶取回魚屍檢驗，初步排除是水溫過高所致，疑似是水母大量孳生，造成海鱺鰓絲阻塞窒息而死，或是誤食水母遭螫傷二次細菌感染。

排除水溫過高所致

連日來澎湖海水高溫不退，已達三十一．九度，導致水母大爆發，部分海域海面上密密麻麻都是水母，澎湖西面海岸線的二崁、竹灣箱網養殖區，大批水母湧入箱網養殖區內；業者表示，從水面至水下三米都是滿滿水母，每隻約一至二公分，由於海鱺可能誤食水母，因受不了水母刺絲胞刺激，才會導致魚群翻肚死亡。

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目前光是陳姓養殖業者的海鱺，累積死亡加受傷約五千尾，以每條八公斤計算，總損失達二千萬。另外，二崁天和養殖場也傳出海鱺暴斃，還有鰻魚養殖場都傳出災損，盼政府能納救助。

疑鰓絲阻塞窒息

謝恆毅表示，初步排除海水水溫過高釀災，極可能是水母密度過高，導致海鱺鰓絲阻塞窒息而死，還需要要進行胃囊解剖，查看內部是否有殘留水母，導致水母螫傷，受到二次細菌感染，這些在歐洲都有相關案例文獻記載。

水母大軍侵入澎湖海域，密密麻麻在水面上浮游。 （記者劉禹慶攝）

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