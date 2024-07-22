碳費費率經濟衝擊評估模型 學者建議應納入「碳關稅」

學者指出，台灣出口產業約占國家整體GDP6成，因此碳費費率經濟衝擊評估模型，也應考慮國際碳邊境調整機制對我國經濟的衝擊。（資料照）

2024/07/22 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕減碳是全球共同課題，歐盟的碳邊境調整機制（CBAM）後年將正式上路，針對高碳排進口產品課徵「碳關稅」，美國等各國近期也打算跟進。國內學者指出，台灣出口產業約占國家整體GDP（國內生產毛額）六成，因此碳費費率經濟衝擊評估模型，也應考慮國際碳邊境調整機制對我國經濟的衝擊。

根據環境部委託中華經濟研究院的碳費徵收總體經濟衝擊模擬，以碳費費率每噸一百到一千元評估對GDP、CPI（消費者物價指數）的影響，在完全沒有任何優惠費率下，即使採最高費率一千元試算，對GDP最高減損○．四％、CPI最高增加○．二七％。

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針對此模擬結果，碳費費率審議會認為碳費徵收對國內總體經濟影響不明顯，而針對個別產業的經濟衝擊評估則是下次討論重點。

台大經濟學系副教授楊睿中指出，歐盟的碳邊境調整機制，美國與其他國家也可能在近期跟進。台灣出口產業約占國家整體GDP六十三・二％，碳費費率經濟衝擊評估模型若未考慮國際碳邊境稅，可能無法忠實反映我國經濟面臨的挑戰。

楊睿中並指出，目前與歐盟碳邊境稅掛勾的歐盟排放交易體系（EU ETS），每噸二氧化碳價格七十歐元（約新台幣二四八八元），但國內此次評估碳費費率每噸最高只到新台幣一千元，也應評估三千元的影響。

政大經濟學系副教授李浩仲表示，雖然許多人擔心課徵碳稅將減緩經濟成長，但去年有國外研究分析歐洲實施碳稅卅年資料發現，碳稅並未造成GDP和雇用人數的負面影響。此外，目前碳費費率經濟衝擊評估模型還未考量到技術進步層面，若廠商改善生產流程或精進減碳技術，碳費的負向衝擊也將減緩。

李浩仲也表示，面對體質較差的產業，徵收碳費的確可能使其生存不易，進而影響雇用勞工，淨零減碳過程如何兼顧公正轉型，是政府及企業需要面對的課題。

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