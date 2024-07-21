（彰化）社頭氣墊玩水消暑 小朋友嗨翻天

社頭鄉辦戲水消暑活動，公所人員拿水柱噴下方的小朋友。（記者顏宏駿攝）

2024/07/21 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉公所與消防局合辦「消暑活動」，稍早地方曾盛傳，消防隊員將開著消防車幫小朋友們消暑，結果昨天活動登場，消防車果然到現場，但噴消防水柱的瞄子手變成公所人員，消防車充當防火宣導車。

大樹遮蔭 水柱澆灌 好涼快

這場「消暑活動」在清水岩停車場前舉行，現場有大樹遮蔭，公所租用三個超大型防水氣墊，載水車注入水池內，小朋友開始在氣墊水池內盡情玩水。

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現場最特別的是上方有強力水柱噴灑而下，原來載水車裝上加壓的水管，由公所人員對著小朋友噴灑，小朋友玩得不亦樂乎。

原本大家以為消防員要當瞄子手噴水柱，結果由公所人員擔綱，公所表示，消防人員做防火宣導，告訴小朋友防火的重要性，消防車不能作為娛樂使用，因此他們請民眾水車支援，消暑效果很好。

社頭鄉長蕭浚二說，入夏以來，彰化頻傳高溫，公所希望藉由這這場消暑活動，讓小朋友有玩水的地方，同時透過農民市集創造商機。

他們勘查過許多地點，現場剛好位於清水岩步道旁，周邊有大樹遮蔭，小朋友玩水不用曝曬在大太陽下，而載水車是取附近的天然湧泉水，水質非常乾淨清涼。透過加壓水柱的噴射，小朋友嗨翻天。

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