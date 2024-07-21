（南投）竹山鄉野「傳騎」 500單車漫遊小鎮

南投「竹山鄉野生態傳騎」熱鬧登場，南投縣觀光處長陳志賢（左三）與單車網紅一起鳴笛開騎。（記者劉濱銓攝）

2024/07/21 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投旅遊百K小鎮漫遊「竹山鄉野生態傳騎」，昨在竹山克明宮登場，吸引五百多名騎士參加，單車網紅鋼鐵妤、紀薇、岑伊並擔綱領騎，率隊穿梭小鎮騎行十五公里，以漫遊方式體驗竹山人文生態，品嘗在地美食，藉此推廣竹山旅遊。

網紅領騎 穿梭騎行15公里

南投縣政府觀光處長陳志賢，昨與縣議員陳玉鈴、蔡孟娥一起鳴笛開騎，陳志賢表示，去年首度舉辦南投旅遊百K小鎮漫遊獲得很大迴響，今年便持續舉辦，並在五、六月陸續完成集集站、南投站，昨日的竹山站路程十五公里，透過單車漫遊與導覽，可深度體驗竹山人文與生態。

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訪植物園、賞荷 老街吃肉圓

觀光處指出，小鎮漫遊以輕鬆、低碳、環保概念推廣觀光，昨日五百多名騎士從竹山克明宮經下坪熱帶植物園，參觀觀光工廠「遊山茶訪」茶文化館、下坪吊橋荷花池，最後來到竹山老街，品嘗在地麵食、肉圓等，騎行也結合景點集章，集滿十五點就能兌換伴手禮。

溪頭夜觀 看蛇溜進竹筒泡水

暑假期間位在鹿谷鄉的溪頭自然教育園區，也吸引遊客避暑並參與「夜觀」，在沁涼的夜間由導覽人員帶領觀察溪頭的生態，承辦「夜觀」的在地業者「森林邦」表示，夜間觀察溪頭生態，有時會有意外收獲，例如看見白鼻心覓食等，近日則觀察到園內無毒的紅斑蛇，溜進竹筒裡泡水。

溪頭園區則說，園內設有竹筒方便艾氏樹蛙繁衍，由於青蛙產卵需要水，竹筒在累積雨水後就成了最佳繁殖地，且樹蛙下蛋後還會在竹筒護幼，因而吸引蛇類上門。

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