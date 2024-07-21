中部7縣市明萬安演習 交管人車疏散

中部7縣市萬安演習22日登場 ，演習期間平面道路車輛管制停靠路邊。（台中市交通局提供）

2024/07/21 05:30

下午1點半至2點實施 未守規定依民防法罰3至15萬

〔記者蔡淑媛、湯世名、陳鳳麗／綜合報導〕中部七縣市萬安演習明天登場，「萬安四十七號演習」在台中、彰化、南投、苗栗、雲林及嘉義縣市，於七月二十二日下午一時三十分至二時將舉行軍民聯合防空演習，演習期間人車需疏散、避難及交通管制，未遵守規定將依「民防法」處三萬元至十五萬元罰鍰。

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中彰投六地 列重點演練區

要特別注意的是，中市大里與霧峰、彰化田中與北斗、南投草屯與集集，列入重點演練區，實施「車停，人就近疏散」的防空疏散避難作為，在演習期間，如民眾搭乘公車或開車及乘坐車輛行經，請配合現場警察及民防人員指示下車疏散避難。

高鐵、台鐵、捷運 正常行

台中市交通局表示，演習警報發放後，高鐵、台鐵及捷運各班次列車正常行駛，下車旅客及接送親友應依執勤人員引導，實施疏散避難，平面道路上駕駛公車、計程車應暫時停靠路邊。

平面道路車輛管制 停靠路邊

彰化縣警局指出，儘管萬安演習已行之有年，但演習實施當下，仍有少部分民眾在大街上騎機車、開車或步行趴趴走，近年來這種情況仍屢見不鮮，甚至曾有民眾穿著暴龍裝扮，把大街當自己伸展台，趴趴走引人矚目，殊不知此舉已違反規定，後果很嚴重。

南投縣警察局表示，演習發警報外，且會人車疏散交通管制，國防部也將發送簡訊至演習區域內所有行動電話，演習期間如不配合警察及民防人員指引進行疏散避難，或違反相關管制規定者，可依「民防法」開罰。

警政服務APP 導航進避難處所

警方提醒，當日警報發放時，各商店、住戶應熄燈並關閉門窗，行人、車輛駕駛及乘客應聽從警察及民防人員引導，或運用手機「警政服務APP」，導航進入附近有黃色「防空避難設備」標誌牌處所避難，不可在戶外或防空避難處所附近徘徊觀望，大樓保全或住戶應主動開啟地下室車道鐵捲門或柵欄，開放民眾進入避難。

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