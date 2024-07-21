基隆東岸商場微風接手 消防缺失未改善

基隆東岸停車場和商場消防設施不合格。（記者盧賢秀攝）

2024/07/21 05:30

停車場地坪不平、通風不佳、消防箱破損 消防局︰已開單限期改善

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市東岸地下停車場和商場又惹議，市議員鄭文婷到東岸地下停車場勘查，發現微風集團接手經營近半年，不僅地下停車場的地坪沒有改善，凹凸不平、鐵板生鏽翹起，排風設備也未啟動、消防設施不合格，尤其消防設施攸關民眾安全，要求市府監督改善。市府消防局表示，已開單限期改善。市府交通處表示，微風已提出營運改裝計畫書，將督促盡速施工改善設備。

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鄭文婷要求市府監督微風改善

鄭文婷指出，地下停車場地板慘不忍睹，殘障車位旁鐵蓋腐朽，氣味不佳，地下一至四樓燈具及消防設施也都未更新；電梯間的消防設備，水帶未依規定掛好，消防箱內生鏽破損還長出蜘蛛網，完全沒作用。

6月複查未過 微風展延至9月

鄭文婷向消防局查詢，今年六月廿四日消防局針對東岸地下停車場與商場進行消防設備安全檢修複查，消防安全有缺失，已開單限期要求改善，微風申請展延，九月再進行複檢。

鄭文婷指出，消防設施是建築物的救命設施，尤其東岸地下停車場每天停放那麼多車輛，現在動輒卅七、卅八度高溫，萬一發生火災，消防設備無法立刻啟動，恐怕會造成嚴重災情。微風接手至今沒有改善停車場地坪就算了，但消防設施怎麼可以拖延呢？要求市府督促微風即刻改善。

市長謝國樑受訪表示，很多議員長期支持主富公司（NET），到現在還占著東岸商場沒付任何租金，以致沒有收入，微風要如何做整體規劃，市府會再了解，若如NET所言產權不是市府的，未來計畫就會受到很大改變，這不是基隆市民所樂見。

市府︰微風已提營運改裝計畫

市府交通處長王圳宏表示，市府成立第三方履約管理顧問及監督委員會雙重機制，持續督導基隆東岸停車場整建營運，微風已提送營運改裝計畫書，會督促微風公司儘速改善設施、設備，持續精進基隆東岸停車場營運品質。

市議員勘查基隆東岸停車場，發現消防箱內生鏽破損。（記者盧賢秀攝）

基隆東岸地下停車場鐵板生鏽翹起。（記者盧賢秀攝）

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