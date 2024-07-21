北市住宅區禁設寶可夢機 37店須撤出

2024/07/21 05:30

屬「遊樂園業」 只能設在商業區 市府依土管條例 嚴查百家

〔記者楊心慧、高嘉和／台北報導〕寶可夢機台風靡全台，常看機台前聚集大小朋友遊玩，其登記項目屬於「遊樂園業」，根據《台北市土地使用分區管制自治條例》規定，僅能設置在商業區，但部分位於住宅區的統一超商7-11、文具店、玩具店皆違規設置寶可夢機台，台北市都市發展局、商業處近期嚴查全市一百家設有寶可夢機台的店家，發現有卅七間店家違規設置，要求兩個月內改善，預計在九月底前機台將陸續撤出。對此，統一超商表示，機台設置將依各商圈屬性型態進行調整。

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統一超商︰將依商圈屬性調整

寶可夢機台於二○二○年十二月在台灣上市，玩家投入錢可獲一張卡匣進行遊戲對戰，並視情況追加購買卡匣，寶可夢機台進駐不少統一超商，更有近卅家鄰近中小學，雖然業者有在機台旁貼出公告，呼籲學生不應過度沉迷，但現場缺乏實際管理，家長憂心學生上下學途中流連忘返，甚至在校園進行卡匣交易，影響學業。

機台雖貼公告 家長憂學生沉迷

如今市府以《台北市土地使用分區管制自治條例》嚴查，若不符規定將開罰，可連續裁處六萬至卅萬元，北市商業處回應，經濟部雖認定寶可夢機台「非屬電子遊戲機」，但要求擺放於營業場所營業登記項目歸屬於「遊樂園業」，營業場所需符合北市都計、建築及消防等法令規定；依據《台北市土地使用分區管制自治條例》規定，僅可設置於商業區，並辦理建築物公共安全簽證申報。

商業處說明，已於六月針對住宅區或非商業區及學校附近設有寶可夢機台店家逐一派員清查，其中卅七間統一超商、文具店、玩具店涉及違規設置，九月底前將陸續撤出；至於業者表示已與經濟部商業發展署溝通，爭取歸類為零售業等登記項目一事，市府採開放態度，並可提供行政作業協助。

北市都發局表示，已針對卅七間違規店家依程序發函行政指導要求兩個月內限期改善，目前統一超商等違規店家多已聯繫表示將移置寶可夢機台、配合改善。

業者向中央爭取歸類一般零售業

台北市議員曾獻瑩指出，許多業者向中央爭取將其歸類為一般零售業，未來若爭取成功登記項目變更為一般零售業，便可設置在住宅區，然而現場管理、維護兒少身心健康安全、避免成癮等議題，將是北市府需兼顧的重點。

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