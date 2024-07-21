屏東市區 將增2處社宅共348戶

2024/07/21 05:30

〔記者羅欣貞、蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣社會住宅將再增加兩處共三百四十八戶，均位於屏東市精華區，根據國家住都中心規劃，預計二○二八年完工，屆時屏東縣社會住宅將從三處增至五處，共達一千一百七十三戶。

兩社宅統包工程 公告招標

根據國家住都中心發布的訊息指出，屏東市新建「永城好室」及「鶴聲好室」社宅統包工程，上網公告招標至八月二十二日止。

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「永城好室」社宅基地位於勝利路、忠孝路及成功路所夾街廓，鄰近勝利國小、唐榮國小、大同國小、屏東縣府、縣立體育館、田徑場、屏東公園及屏東醫院，車行六分鐘可抵達台鐵屏東車站，文教與生活機能豐富，規劃托嬰中心及一百八十五戶居住單元，鼓勵青年安心成家。

「鶴聲好室」社宅基地位於武昌街，武立公園對面，鄰近屏東榮民總醫院、鶴聲國小及鶴聲國中，距離台鐵屏東站約二．四公里，規劃身心障礙社區式日間照顧中心、身心障礙者社區日間作業設施及身心障礙居住單元等公益社福設施，並提供一百六十三戶居住單元。

屏東縣長周春米表示，屏東市瑞屏安居五百二十戶，預計二○二六年八月完工、潮州鎮光春好室一百七十二戶、預計二○二七年一月完工，以及規劃中位恆春鎮的恆春好室一百三十三戶。

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