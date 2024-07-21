台鐵潮州機廠二期動土 擴大維修量能

台鐵潮州機廠二期工程動土典禮。（記者葉永騫攝）

2024/07/21 05:30

李孟諺：高鐵一定到屏東 各方案正做最後決定

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣台鐵潮州機廠二期工程動土典以及R38機車頭及救險吊車啟用展示典禮，交通部長李孟諺表示，潮州機廠是全國設備最先進、最大的機場，維護的也是最新車輛，二期工程若能如期完成，將可提供更好的搭乘服務，他並保證，高鐵一定延伸到屏東，高屏第二快速道路也正加速進行。

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台鐵新購置EMU900型通勤電聯車五百二十輛及EMU3000型城際電聯車六百輛，需要新的車輛維修機場，因此斥資一二一．四八億元在潮州機廠進行二期工程，昨天舉行動土典禮，交通部長李孟諺、台鐵董事長杜微、屏東縣長周春米、立委徐富癸、蘇清泉等人及地方代表近百人都到場。

斥資逾120億 維護台鐵最新列車

李孟諺表示，潮州機廠是全國規模最大、設備最先進的機廠，維修車輛是台鐵最新的列車，有EMU900、EMU3000，可以提供全國民眾、尤其是南部鄉親最優質的乘車體驗與服務。

高屏二快等待二階環評通過

李孟諺說，屏東鄉親關心的高屏二快，若二階環評通過，就能進入設計、發包階段，而高鐵延伸屏東部分，目前各種方案做最後決定中，不管哪個方案，高鐵一定會到屏東，交通部會盡快推動這個案子，一定會在屏東設站點，請民眾放心，中央與地方會共同合作，完成高鐵延伸屏東計畫。

周春米：盼增在地就業 培育人才

周春米指出，樂見潮州機廠的維護後勤量能持續擴大，希望台鐵公司可以引進專業人才，讓人才回流屏東，並且增加在地就業機會及人才培育，而高屏二快環評過關後應該加快速度建設，最好在半年後部長能夠再南下來參加動工，而高鐵南延屏東不管A案或B案，能快快定案就是好案，到潮州也是好案。

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